Як змінилася одна з найкрасивіших дівчаток у світі: тепер її важко впізнати (фото)

У 2009 році в Сполучених Штатах народилася дівчинка, яка з перших місяців життя приголомшила всіх своєю зовнішністю. Маленьку Айру Браун називали "живою лялькою Барбі" — настільки ідеальними здавалися її великі блакитні очі, пухкі губи й бездоганні риси обличчя.

Коли Айрі виповнилося лише два роки, мама вирішила спробувати сили доньки у модельному бізнесі. І не помилилася: дитина миттєво стала улюбленицею фотографів і брендів. Її знімки розліталися мережею, а інтернет-користувачі називали дівчинку "янголом із золотим волоссям". Фокус розповідає про Айру Браун і про те, де вона зараз.

Айра Браун: одна з найкрасивіших дівчаток

Айра знімалася у фотосесіях, рекламі та брала участь у дитячих конкурсах краси, де часто здобувала перші місця. Але з часом чарівна "лялькова" зовнішність почала змінюватися. Вона залишалася симпатичною дівчинкою, проте вже не вирізнялася настільки, як раніше. Через це модельні агентства поступово втратили інтерес, а кар’єра, що здавалася багатообіцяючою, зупинилася.

Айра Браун подорослішала Фото: з відкритих джерел

Мати дівчинки намагалася повернути колишню популярність: використовувала макіяж, перуки, яскравий одяг — аби лише зберегти "ефект Барбі". Але така поведінка викликала гостру реакцію громадськості. Батьків звинуватили в тому, що вони перетворили дитинство доньки на роботу та надмірно комерціалізували її образ.

Айрі Браун зараз 16 років Фото: з відкритих джерел

Тепер Айрі Браун 16 років. Вона майже не з’являється у публічному просторі й, за повідомленнями західних медіа, не прагне пов’язувати життя з подіумом. Однак чимало фанатів переконані: із її досвідом та харизмою вона ще може повернутися у світ шоу-бізнесу — вже у новому амплуа.

