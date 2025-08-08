Єдина рідна донька Тома Круза: як змінилась зовнішність 19-річної Сурі (фото)

Сурі Круз напередодні прийшла на роботу до своєї мами. Кеті Голмс тим часом знімалася у своєму новому фільмі "Щаслива година" у Нью-Йорку.

19-річна Сурі одягнула білу майку, заправлену в оливково-зелені штани-карго, з червоними туфлями та коричневою сумочкою через плече. Про це пише Daily Mail.

А колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс одягла різнокольоровий халат поверх джинсів, зібрала волосся в неохайний пучок і тримала в руках сценарій.

Кеті Голмс з донькою Сурі Фото: Daily Mail

Це сталося за кілька тижнів до того, як Сурі має повернутися до коледжу в Університеті Карнегі-Меллона в Пенсильванії. Осінній семестр 2025 року розпочнеться 25 серпня.

Минулого року донька Тома Круза почала навчання в коледжі Карнегі-Меллон після закінчення відомої нью-йоркської Вищої школи музики, мистецтва та виконавських мистецтв Ла-Гуардія.

Сурі Круз Фото: Daily Mail

Сурі вже закінчила перший курс престижного коледжу Карнегі-Меллон, де вона вивчає моду.

"Вона розумна дівчина, і вона перетворюється на дуже розумну зрілу молоду жінку", — казав інсайдер.

Складні стосунки Тома Круза з донькою

Кеті Голмс почала зустрічатися з Томом Крузом у 2005 році та заручилася з ним через сім тижнів стосунків. Їхнє весілля відбулося в замку Орсіні-Одескалькі в Браччано в листопаді 2006 року, через сім місяців після народження Сурі.

Втім, акторка подала на розлучення у 2012 році, і воно було оформлене через 10 днів. Кеті зберегла опіку над Сурі, тоді як Тому було надано право на зустрічі. Втім, голлівудський актор роками не бачився з єдиною біологічною донькою. У них надто складні стосунки. Дівчина навіть відмовилася від прізвища зіркового батька і називається тепер "Сурі Ноель".

Том Круз з донькою Сурі Фото: Getty Images

Зірка фільму "Місія нездійсненна" виплатив колишній дружині 4,8 млн доларів аліментів. Як повідомлялося, причиною сварок у родині стала релігія Тома: саєнтологія.

В актора є ще двоє прийомних дітей від шлюбу з Ніколь Кідман. У 90-х зіркова експара всиновила сина Коннора та доньку Ізабеллу.

