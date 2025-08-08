Единственная родная дочь Тома Круза: как изменилась внешность 19-летней Сури (фото)

Сури Круз накануне пришла на работу к своей маме. Кэти Холмс тем временем снималась в своем новом фильме "Счастливый час" в Нью-Йорке.

19-летняя Сури надела белую майку, заправленную в оливково-зеленые брюки-карго, с красными туфлями и коричневой сумочкой через плечо. Об этом пишет Daily Mail.

А бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс надела разноцветный халат поверх джинсов, собрала волосы в неопрятный пучок и держала в руках сценарий.

Кэти Холмс с дочерью Сури Фото: Daily Mail

Это произошло за несколько недель до того, как Сури должна вернуться в колледж в Университете Карнеги-Меллона в Пенсильвании. Осенний семестр 2025 года начнется 25 августа.

В прошлом году дочь Тома Круза начала обучение в колледже Карнеги-Меллон после окончания известной нью-йоркской Высшей школы музыки, искусства и исполнительских искусств Ла-Гуардия.

Сури Круз Фото: Daily Mail

Сури уже закончила первый курс престижного колледжа Карнеги-Меллон, где она изучает моду.

"Она умная девушка, и она превращается в очень умную зрелую молодую женщину", — говорил инсайдер.

Сложные отношения Тома Круза с дочерью

Кэти Холмс начала встречаться с Томом Крузом в 2005 году и обручилась с ним через семь недель отношений. Их свадьба состоялась в замке Орсини-Одескальки в Браччано в ноябре 2006 года, через семь месяцев после рождения Сури.

Впрочем, актриса подала на развод в 2012 году, и он был оформлен через 10 дней. Кэти сохранила опеку над Сури, тогда как Тому было предоставлено право на встречи. Впрочем, голливудский актер годами не виделся с единственной биологической дочерью. У них слишком сложные отношения. Девушка даже отказалась от фамилии звездного отца и называется теперь "Сури Ноэль".

Том Круз с дочерью Сури Фото: Getty Images

Звезда фильма "Миссия невыполнима" выплатил бывшей жене 4,8 млн долларов алиментов. Как сообщалось, причиной ссор в семье стала религия Тома: сайентология.

У актера есть еще двое приемных детей от брака с Николь Кидман. В 90-х звездная экс-пара усыновила сына Коннора и дочь Изабеллу.

