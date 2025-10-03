Зірка Євробачення-2014 від України змінилась до невпізнання та зробила заяву (фото)

Артистка давно тримається осторонь світських подій і рідко тішить прихильників новинами. Та цього разу вона повернулася з оновленням зовнішності і несподіваним оголошенням, яке поєднало сімейну спадщину та власне творче бачення.

32-річна Марія Яремчук, яка представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2014", з’явилася в Instagram після довгої паузи. У сторіс артистка постала в новому образі.

Перевипуск платівки Назарія Яремчука

Проте з’явилася вона не лише заради особистого контенту. Зірка поділилася важливою новиною — анонсом перевидання рідкісної платівки свого батька, легендарного Назарія Яремчука.

"Рік тому світ побачив проєкт "Re: Yaremchuk" – це був документальний фільм про Назарія Яремчука та альбом-переспів його пісень за участю прекрасних, талановитих українських артистів. Цей проєкт доволі успішно сколихнув цілий пласт української культури і дуже круто відгукнувся серед молодого покоління, що було його задачею. Сьогодні я до вас з ще однією гарною новиною: хочу анонсувати перевипуск платівки 1980-го року "Незрівнянний світ краси", – розповіла Марія.

Вона підкреслила, що знайти оригінальне видання зараз практично неможливо, тому новий реліз дасть шанс знову відкрити для себе класику.

"Оригінальний вініл, випущений 45 років тому, практично неможливо знайти на просторах Інтернету, він є в суперобмежених кількостях, тож захотілося виправити цю історичну несправедливість. Адже цей альбом – це справжня перлина української класики, один з кращих взірців тогочасної української дискографії. Це молодий Яремчук, це фанк, соул, оркестровий фолк-поп та незрівнянний світ краси Карпат", – поділилася виконавиця.

Яремчук додала, що платівку вже можна замовити у передпродажі, й пообіцяла слухачам справжнє естетичне задоволення.

