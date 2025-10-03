Звезда Евровидения-2014 от Украины изменилась до неузнаваемости и сделала заявление (фото)

Артистка давно держится в стороне от светских событий и редко радует поклонников новостями. Но на этот раз она вернулась с обновлением внешности и неожиданным объявлением, которое соединило семейное наследие и собственное творческое видение.

Related video

32-летняя Мария Яремчук, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2014", появилась в Instagram после долгой паузы. В сторис артистка предстала в новом образе.

Певица Мария Яремчук Фото: Instagram Певица Мария Яремчук Фото: Instagram

Перевыпуск пластинки Назария Яремчука

Однако появилась она не только ради личного контента. Звезда поделилась важной новостью — анонсом переиздания редкой пластинки своего отца, легендарного Назария Яремчука.

"Год назад свет увидел проект "Re: Yaremchuk" — это был документальный фильм о Назарии Яремчуке и альбом-перепев его песен с участием прекрасных, талантливых украинских артистов. Этот проект довольно успешно всколыхнул целый пласт украинской культуры и очень круто откликнулся среди молодого поколения, что было его задачей. Сегодня я к вам с еще одной хорошей новостью: хочу анонсировать перевыпуск пластинки 1980-го года "Несравненный мир красоты", — рассказала Мария.

Она подчеркнула, что найти оригинальное издание сейчас практически невозможно, поэтому новый релиз даст шанс вновь открыть для себя классику.

"Оригинальный винил, выпущенный 45 лет назад, практически невозможно найти на просторах Интернета, он есть в суперобграниченных количествах, поэтому захотелось исправить эту историческую несправедливость. Ведь этот альбом — это настоящая жемчужина украинской классики, один из лучших образцов тогдашней украинской дискографии. Это молодой Яремчук, это фанк, соул, оркестровый фолк-поп и несравненный мир красоты Карпат", — поделилась исполнительница.

Яремчук добавила, что пластинку уже можно заказать в предпродаже, и пообещала слушателям настоящее эстетическое удовольствие.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мария Яремчук назвала звезд, которые отказались сниматься в фильме о ее отце.

Певица стала мамой в июне 2024 года, однако держала свою беременность и рождение первенца в тайне.

Кроме того, звезда обвинила больницу, в которой рожала, в нарушении врачебной тайны.