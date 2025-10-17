Как изменилась одна из самых красивых девочек в мире: теперь ее трудно узнать (фото)

В 2009 году в Соединенных Штатах родилась девочка, которая с первых месяцев жизни ошеломила всех своей внешностью. Маленькую Айру Браун называли "живой куклой Барби" — настолько идеальными казались ее большие голубые глаза, пухлые губы и безупречные черты лица.

Когда Айре исполнилось всего два года, мама решила попробовать силы дочери в модельном бизнесе. И не ошиблась: ребенок мгновенно стал любимицей фотографов и брендов. Ее снимки разлетались по сети, а интернет-пользователи называли девочку "ангелом с золотыми волосами". Фокус рассказывает об Айре Браун и о том, где она сейчас.

Айра Браун: одна из самых красивых девочек

Айра снималась в фотосессиях, рекламе и участвовала в детских конкурсах красоты, где часто получала первые места. Но со временем очаровательная "кукольная" внешность начала меняться. Она оставалась симпатичной девочкой, однако уже не выделялась настолько, как раньше. Из-за этого модельные агентства постепенно потеряли интерес, а казавшаяся многообещающей карьера остановилась.

Айра Браун повзрослела Фото: из открытых источников

Мать девочки пыталась вернуть былую популярность: использовала макияж, парики, яркую одежду — лишь бы сохранить "эффект Барби". Но такое поведение вызвало острую реакцию общественности. Родителей обвинили в том, что они превратили детство дочери в работу и чрезмерно коммерциализировали ее образ.

Айри Браун сейчас 16 лет Фото: из открытых источников

Теперь Айре Браун 16 лет. Она почти не появляется в публичном пространстве и, по сообщениям западных медиа, не стремится связывать жизнь с подиумом. Однако многие фанаты убеждены: с ее опытом и харизмой она еще может вернуться в мир шоу-бизнеса — уже в новом амплуа.

