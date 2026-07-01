Де зараз Psy — автор "Gangnam Style", про якого говорив увесь світ (фото)

Всесвітньо відомий південнокорейський виконавець Psy, який колись підірвав інтернет своїм хітом "Gangnam Style", наразі активно гастролює батьківщиною в межах свого масштабного щорічного туру. Водночас 48-річний артист та бізнесмен поєднує виступи на стадіонах із вирішенням юридичних проблем через нещодавній гучний скандал із рецептурними ліками.

Музика, вода та масштабний тур "Summer Swag"

Попри те, що на світових радарах Psy з'являється рідше, у рідній Південній Кореї він залишається зіркою першої величини. Зараз у розпалі його фірмове літнє стадіонне турне "Psy Summer Swag 2026", яке стартувало наприкінці червня і триватиме до 23 серпня.

Цього року шоу охоплює 14 масштабних концертів у 9 містах країни. Особливість цих виступів — використання тисяч тонн води, якою поливають публіку під час енергійних танців артиста, що робить його шоу головною літньою подією для корейських фанатів.

Psy є успішним продюсером Фото: Вікіпедія

Бізнес-імперія

Psy вже багато років є успішним продюсером та засновником власного музичного лейбла P Nation. Навіть під час турне він продовжує керувати компанією, яка днями потрапила в заголовки ЗМІ: 30 червня завершився шестирічний контракт лейбла з однією з провідних сольних виконавиць Кореї — Heize, і наразі Psy займається менеджментом інших своїх підопічних.

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Юридичний скандал із ліками

Проте літо 2026 року для артиста затьмарене правовими труднощами. На початку червня поліція Сеула передала справу Psy (справжнє ім'я — Пак Че Сан) до прокуратури.

Співака, а також кількох лікарів та його менеджерів звинувачують у порушенні Закону про медичні послуги. Слідство встановило, що менеджер артиста незаконно (без особистої присутності самого Psy на прийомі) забирав для нього з лікарні сильні рецептурні психотропні препарати — Ксанакс (Xanax) та Стілнокс (Stilnox), які використовуються для лікування тривожності та важкого безсоння. Лейбл співака вже визнав провину, назвавши це "очевидною помилкою та недоглядом", і заявив, що артист повністю співпрацює зі слідством.

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