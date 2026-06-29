Знаменита акторка та модель змінилася до невпізнання у свої 82 (фото)

Вона — культова модель, яка також стала популярною акторкою. Лорен провела бідне дитинство на американському півдні в середині 20-го століття і виховувалась овдовілою матір'ю-одиначкою.

У дорослому віці вона спочатку намагалася використати свою красу, щоб розпочати кар'єру моделі, але проміжок між двома передніми зубами викликав опір з боку індустрії. Після років спроб приховати його, природний проміжок став її візитною карткою та допоміг відкрити двері для нового покоління зірок моди. Вона — модель та акторка, що визначила епоху, 82-річна Лорен Гаттон.

Хто така Лорен Гаттон

Всього через кілька років своєї модельної кар'єри вона почала з'являтися на екрані та стала популярною кінозіркою в 1970-х та 80-х роках, виконуючи головні ролі разом з такими акторами, як Річард Гір, Алан Алда, Берт Рейнольдс, Джеймс Каан та італійська суперзірка Марчелло Мастроянні.

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У свої 82 роки Лорен відома красою, яка кидає виклик віку, та численними заняттями, окрім акторської майстерності та моделювання, зокрема захопленням мотоциклами, дайвінгом та стала захисницею природи.

Починаючи з 1968 року, вона використала свій успіх у журналах та рекламі, щоб розпочати кінокар'єру, яка включала головні ролі у фільмі "Паперовий лев" того року, а потім головні ролі в класичних фільмах, включаючи "Гравець" (1974), "Алігатор" (1976) та "Американський жиголо" (1980).

Лорен Гаттон Фото: Shutterstock

Відразу після закінчення школи вона вступила до Університету Південної Флориди, але невдовзі переїхала до Нью-Йорка з діджеєм, який був на 19 років старший за неї.

Там Лорен працювала однією з офіціанток у культовому клубі Playboy.

Проміжок між зубами

Вона зізналася, що використовувала віск для пломбування зубів на початку своєї кар'єри моделі, а фотосесії середини 60-х показують її з, здавалося б, без проміжків між зубами. Але віск легко зміщувався, і він міг вистрілювати з її рота, коли вона сміялася, або ж вона мала нещастя випадково його ковтати.

Її модельна кар'єра продовжувала набирати обертів у той же час, і в 1973 році вона підписала контракт з Revlon на 250 000 доларів на рік, який став найбільшим модельним контрактом за всю історію на той час.

Найбільшою роллю Гаттон на сьогоднішній день була поява в неонуарному трилері Пола Шредера 1980 року "Американський жиголо". Фільм мав успіх як у критиків, так і у глядачів.

Лорен Гаттон Фото: Wireimage

Хобі Лорен Гаттон

Хаттон продовжувала регулярно з'являтися на екрані протягом 80-х і 90-х років, але її запрошували на меншу кількість першокласних фільмів.

Після відходу від публічної діяльності в Гаттон розвинувся інтерес до їзди на мотоциклах.

Модель також є досвідченою дайверкою з аквалангом, яка почала займатися пірнанням ще в 1960-х роках. У 2007 році її було введено до Зали слави жінок-дайверок як за її майстерність дайверки, так і за її зусилля щодо сприяння збереженню акул.

Очікується, що вона повернеться на великий екран у своєму першому фільмі за вісім років після співпраці з Роном Говардом над його майбутньою військовою драмою "На самоті на світанку", в якій знімаються Адам Драйвер, Енн Гетевей та Бетті Гілпін.

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