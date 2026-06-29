Знаменитая актриса и модель изменилась до неузнаваемости в свои 82 года (фото)

Она — культовая модель, которая также стала популярной актрисой. Лорен провела бедное детство на американском юге в середине XX века и воспитывалась матерью-одиночкой.

Во взрослом возрасте она сначала пыталась использовать свою красоту, чтобы начать карьеру модели, но щель между двумя передними зубами вызывала сопротивление со стороны индустрии. После многих лет попыток скрыть его, естественный зазор стал ее визитной карточкой и помог открыть двери для нового поколения звезд моды. Она — модель и актриса, определившая целую эпоху, 82-летняя Лорен Хаттон.

Кто такая Лорен Хаттон

Спустя всего несколько лет после начала своей модельной карьеры она стала появляться на экране и приобрела популярность как кинозвезда в 1970-х и 80-х годах, играя главные роли вместе с такими актерами, как Ричард Гир, Алан Алда, Берт Рейнольдс, Джеймс Каан и итальянская суперзвезда Марчелло Мастроянни.

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В свои 82 года Лорен славится своей красотой, бросающей вызов возрасту, а также многочисленными увлечениями, помимо актерского мастерства и модельного бизнеса, в частности мотоциклами и дайвингом, и стала защитницей природы.

Начиная с 1968 года, она использовала свой успех в журналах и рекламе, чтобы начать кинокарьеру, которая включала главные роли в фильме "Бумажный лев" того же года, а затем главные роли в классических фильмах, включая "Игрок" (1974), "Аллигатор" (1976) и "Американский жиголо" (1980).

Лорен Хаттон Фото: Shutterstock

Сразу после окончания школы она поступила в Университет Южной Флориды, но вскоре переехала в Нью-Йорк с диджеем, который был на 19 лет старше ее.

Там Лорен работала одной из официанток в культовом клубе Playboy.

Промежуток между зубами

Она призналась, что в начале своей карьеры модели использовала воск для пломбирования зубов, а на фотосессиях середины 60-х она запечатлена, казалось бы, без щелей между зубами. Но воск легко смещался, и он мог вылетать из ее рта, когда она смеялась, или же ей не везло случайно его проглатывать.

Ее модельная карьера в то же время продолжала набирать обороты, и в 1973 году она подписала контракт с Revlon на 250 000 долларов в год, который на тот момент стал крупнейшим модельным контрактом в истории.

На сегодняшний день самой заметной ролью Хаттон стало его появление в неонуарном триллере Пола Шредера 1980 года "Американский жиголо". Фильм имел успех как у критиков, так и у зрителей.

Лорен Хаттон Фото: Wireimage

Хобби Лорен Хаттон

Хаттон продолжала регулярно появляться на экране в течение 80-х и 90-х годов, но ее приглашали в меньшее количество первоклассных фильмов.

После ухода из публичной жизни у Хаттон появился интерес к езде на мотоциклах.

Модель также является опытной дайвершей с аквалангом, которая начала заниматься дайвингом еще в 1960-х годах. В 2007 году она была включена в Зал славы женщин-дайверов как за свое мастерство в дайвинге, так и за свои усилия по содействию сохранению акул.

Ожидается, что она вернется на большой экран в своем первом фильме за восемь лет после совместной работы с Роном Ховардом над его будущей военной драмой "В одиночестве на рассвете", в которой снимаются Адам Драйвер, Энн Хэтэуэй и Бетти Гилпин.

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