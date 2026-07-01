Помер культовий співак, від якого фанатіє Дональд Трамп (фото, відео)

Вокаліст американського популярного гурту Village People, який обожнює Дональд Трамп, Віктор Вілліс помер у віці 74 років після боротьби з важкою хворобою.

Музикант пішов з життя 30 червня. Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook.

Помер Віктор Вілліс

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Віктора Вілліса, вокаліста Village People. Віктор помер у понеділок, 30 червня 2026 року, від короткочасної, але важкої хвороби", — йдеться в заяві.

Вілліс був одним із засновників культового гурту, серед хітів якого — Y.M.C.A, Go West, In The Navy. Під першу композицію часто танцює на публіці президент США.

Цікаво, що Village People означає "Люди з Віллідж" (Грінвіч-Віллідж — район Мангеттена, Нью-Йорк, відомий під час створення гурту активністю арт- і гей-спільноти).

Після того як Віктор покинув гурт у 1979 році, його роль перейняли інші співаки, і колектив продовжував виступати в різних складах.

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Віктор Вілліс Фото: Facebook

У 2012 році співак виграв судову справу щодо прав на такі пісні як Y.M.C.A та In The Navy. Віктор отримав 33% частки авторських гонорарів, яку за три роки збільшили до 50%.

У 2017 році Вілліс приєднався до гурту і вирушив у турне, під час якого виступав на фестивалях та заходах Pride.

Дональд Трамп часто танцює під пісню Village People

У 2020 році Дональд Трамп почав використовувати музику Village People на своїх мітингах. Втім, спочатку Вілліс просив президента США не робити цього. Згодом гурт змінив свою позицію і навіть виступив на мітингу напередодні інавгурації Трампа.

У співака залишилась дружина Карен Хафф-Вілліс.

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