Скончался режиссер сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз
Известный американский режиссёр Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет. Он снял ряд популярных во всем мире комедийных сериалов, таких как "Друзья", "Теория большого взрыва", "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Шоу Боба Ньюгарта" и других.
Джеймс Берроуз скончался в пятницу, 19 июня. Смерть режиссёра подтвердил его агент Рик Розен, сообщает издание The New York Times.
Как сообщает издание People, выдающийся режиссёр скончался в кругу своих близких. При этом причина смерти и другие обстоятельства пока не разглашаются.
"Мы чтим незаурядную жизнь и вечное наследие Джеймса "Джимми" Берроуза, который сегодня мирно ушел из жизни в окружении своей любящей семьи. На протяжении более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссёров в истории телевидения. Как легендарный режиссёр, наставник и творческая сила, он помог сформировать целые поколения комедиантов и принёс неизмеримую радость зрителям во всём мире", — говорится в заявлении семьи для СМИ.
Обладатель 11 премий "Эмми": достижения Джеймса Берроуза
За свою кинематографическую карьеру Берроуз завоевал репутацию "Стивена Спилберга ситкомов". Ему удалось завоевать 11 премий "Эмми" и получить 47 номинаций за более чем 50 лет режиссёрской работы.
Джеймс Берроуз снял более 1000 эпизодов легендарного сериала "Cheers" ("Будьмо") и ряда других комедийных сериалов. Наиболее известными его работами стали также сериалы "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Такси", "Фрейзер", "Друзья", "Уилл и Грейс" и "Теория большого взрыва", некоторые из которых стали культовыми.
В 2006 году его включили в Зал славы телевидения.
Напомним, что "Фокус" также писал, что:
- умерла актриса Дейли Чейз: звезда фильмов "Звонок" и "Лило и Стич";
- скончался отец актрисы Умы Турман, которому было 84 года.
Кроме того, ранее стало известно о внезапной смерти популярной актрисы турецких сериалов.