Скончался режиссер сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз

Известный американский режиссёр Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет. Он снял ряд популярных во всем мире комедийных сериалов, таких как "Друзья", "Теория большого взрыва", "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Шоу Боба Ньюгарта" и других.

Джеймс Берроуз скончался в пятницу, 19 июня. Смерть режиссёра подтвердил его агент Рик Розен, сообщает издание The New York Times.

Как сообщает издание People, выдающийся режиссёр скончался в кругу своих близких. При этом причина смерти и другие обстоятельства пока не разглашаются.

"Мы чтим незаурядную жизнь и вечное наследие Джеймса "Джимми" Берроуза, который сегодня мирно ушел из жизни в окружении своей любящей семьи. На протяжении более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссёров в истории телевидения. Как легендарный режиссёр, наставник и творческая сила, он помог сформировать целые поколения комедиантов и принёс неизмеримую радость зрителям во всём мире", — говорится в заявлении семьи для СМИ.

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Обладатель 11 премий "Эмми": достижения Джеймса Берроуза

Джеймс Берроуз с актерами сериала "Друзья" Фото: NBC News

За свою кинематографическую карьеру Берроуз завоевал репутацию "Стивена Спилберга ситкомов". Ему удалось завоевать 11 премий "Эмми" и получить 47 номинаций за более чем 50 лет режиссёрской работы.

Джеймс Берроуз снял более 1000 эпизодов легендарного сериала "Cheers" ("Будьмо") и ряда других комедийных сериалов. Наиболее известными его работами стали также сериалы "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Такси", "Фрейзер", "Друзья", "Уилл и Грейс" и "Теория большого взрыва", некоторые из которых стали культовыми.

В 2006 году его включили в Зал славы телевидения.

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