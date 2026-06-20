Помер режисер серіалів "Друзі" і "Теорія великого вибуху" Джеймс Берроуз

Відомий американський режисер Джеймс Берроуз помер у 85 років. Він зняв низку популярних на весь світ комедійних серіалів, таких як "Друзі", "Теорія великого вибуху", "Шоу Мері Тайлер Мур", "Шоу Боба Ньюгарта" та інших.

Джеймса Берроуза не стало у п'ятницю, 19 червня. Смерть режисера підтвердив його агент Рік Розен, пише видання The New York Times.

Як пише видання People, видатний режисер помер в оточенні своїх рідних. Водночас причину смерті чи інші обставини поки не розкривають.

"Ми вшановуємо надзвичайне життя та вічну спадщину Джеймса "Джиммі" Берроуза, який сьогодні мирно пішов з життя в оточенні своєї люблячої родини. Протягом понад п’яти десятиліть Берроуз був одним із найвпливовіших і найулюбленіших режисерів в історії телебачення. Як легендарний режисер, наставник і творча сила, він допоміг сформувати цілі покоління комедійників і приніс незмірну радість глядачам у всьому світі", — йдеться у заяві родини для ЗМІ.

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Володар 11 "Еммі": досягнення Джеймса Берроуза

Джеймс Берроуз з акторами серіалу "Друзі" Фото: NBC News

За свою кінематографічну кар'єру Берроуз завоював репутацію "Стівена Спілберга ситкомів". Йому вдалося виграти 11 премій "Еммі" і здобути 47 номінацій за понад 50 років режисерської роботи.

Джеймс Берроуз відзняв понад 1000 епізодів до легендарного серіалу Cheers ("Будьмо") та низки інших комедійних серіалів. Найвідомішими його роботами стали також серіали "Шоу Мері Тайлер Мур", "Таксі", "Фрейзер", "Друзі", "Вілл і Грейс" та "Теорія великого вибуху", деякі з яких стали культовими.

У 2006 році його включили до Зали слави телебачення.

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