У родині Уми Турман горе: помер батько акторки (фото)

Батько Уми Турман, Роберт Турман, колишній чернець і відомий дослідник тибетського буддизму, помер у віці 84 років.

Він увійшов у історію як перший західний житель, якого сам Далай-лама висвятив у тибетські буддійські ченці. Про це пише Daily Mail.

Помер батько Уми Турман

Протягом трьох десятиліть, до виходу на пенсію у 2019 році, він обіймав посаду професора індо-тибетських буддійських студій імені Дже Цонкапи в Колумбійському університеті.

Через це виховання Уми відбувалося під впливом релігії Роберта, два роки її дитинства пройшло в Альморі, місті, яке тоді було відомим як місце для відвідування західних буддистів у північноіндійському штаті, що межує з Тибетом.

Про смерть чоловіка оголосила Tibet House US, некомерційна організація, яку він заснував за наполяганням Далай-лами, серед імен якої є Річард Гір.

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"Ми з глибоким сумом повідомляємо, що Роберт А. Ф. Турман, видатний американський буддійський вчений, співзасновник Tibet House US, автор і перекладач, чиї вчення вплинули на незліченну кількість життів, помер у вівторок вранці, 16 червня, у Вудстоку, штат Нью-Йорк", — опублікувала організація заяву в Instagram.

Родина Турманів просить про конфіденційність у цей час.

Ума Турман з татом Фото: Daily Mail

Що відомо про батька Уми Турман

Роберт Турман свого часу подорожував Туреччиною та Іраном, перш ніж дістатися до Індії. Там він навернувся до буддизму та навчався під керівництвом 14-го та нинішнього Далай-лами, який на той час вже перебував у вигнанні в Індії після репресій Мао Цзедуна проти Тибету.

Після трьох років аскетизму в чернечому постризі чоловік знову повернувся до звичайного життя і одружився зі шведсько-німецькою моделлю Неною фон Шлебрюгге, від якої у нього народилося четверо дітей, зокрема Ума.

Ума Турман з татом Фото: Wireimage

Однак його прихильність до релігії залишилася незмінною, і тому частина дитинства Уми пройшла в Альморі, індійському містечку.

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