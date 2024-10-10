54-річна Ума Турман в елегантному костюмі з'явилася на популярному шоу (фото)

Актриса продемонструвала бездоганний стиль і струнку фігуру. Ума Турман успішно продовжує будувати кар'єру. Нещодавно завершила зйомки у фільмі "Балерина: Овердрайв".

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Знаменита американська акторка Ума Турман у середу, 9 жовтня, взяла участь у популярному шоу Келлі Кларксон, яке відбулося в Рокфеллер-плаза в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Зірка "Кримінального чтива" продемонструвала свою струнку фігуру в темно-коричневому костюмі-трійці, що складався з прямих, злегка розкльошених штанів, подовженого піджака і відповідного жилета. Завершуючи свій образ, вона одягла пару чорно-коричневих туфель на невеликих підборах, а також стильні чорно-коричневі сонцезахисні окуляри. Свої світлі локони зірка уклала м'якими хвилями з проділом по центру. 54-річна Турман помахала рукою і широко посміхнулася шанувальникам, які зібралися біля входу в студію NBC в 6A, щойно вона вийшла зі свого позашляховика.

Ума Турман Фото: Getty Images

Для акторки настав напружений час у кар'єрі: вона щойно завершила зйомки у фільмі "Балерина: Овердрайв" і знімається в супергеройському фільмі "Стара гвардія 2" разом із Шарліз Терон. А нещодавно взяла участь у рекламній кампанії драматичного фільму Пола Шредера "О, Канада". Картина, світова прем'єра якої відбулася 17 травня на 77-му Каннському кінофестивалі в Каннах, Франція, досі не отримала офіційної дати релізу.

Раніше, 26 квітня, Ума Турман в елегантній синій сукні була присутня на гала-концерті Time 100. Легенда Голлівуду блищала на червоній доріжці зіркового заходу. Вона продемонструвала струнку фігуру та бездоганний смак.