54-летняя Ума Турман в элегантном костюме появилась на популярном шоу (фото)

Актриса продемонстрировала безупречный стиль и стройную фигуру. Ума Турман успешно продолжает строить карьеру. Недавно завершила съемки в фильме "Балерина: Овердрайв".

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Знаменитая американская актриса Ума Турман в среду, 9 октября, приняла участие в популярном шоу Келли Кларксон, которое состоялось в Рокфеллер-плаза в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Звезда "Криминального чтива" продемонстрировала свою стройную фигуру в темно-коричневом костюме-тройке, состоящем из прямых, слегка расклешенных брюк, удлиненного пиджака и подходящего жилета. Завершая свой образ, она надела пару черно-коричневых туфель на небольших каблуках, а также стильные черно-коричневые солнцезащитные очки. Свои светлые локоны звезда уложила мягкими волнами с пробором по центру. 54-летняя Турман помахала рукой и широко улыбнулась поклонникам, собравшимся у входа в студию NBC в 6A, как только она вышла из своего внедорожника.

Ума Турман Фото: Getty Images

Для актрисы наступило напряженное время в карьере: она только что завершила съемки в фильме "Балерина: Овердрайв" и снимается в супергеройском фильме "Старая гвардия 2" вместе с Шарлиз Терон. А недавно приняла участие в рекламной кампании драматического фильма Пола Шредера "О, Канада". Картина, мировая премьера которой состоялась 17 мая на 77-м Каннском кинофестивале в Каннах, Франция, до сих пор не получила официальной даты релиза.

Ранее, 26 апреля, Ума Турман в элегантном синем платье присутствовала на гала-концерте Time 100. Легенда Голливуда блистала на красной дорожке звездного мероприятия. Она продемонстрировала стройную фигуру и безупречный вкус.