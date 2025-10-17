Ума Турман вразила, як виглядає її дорослий син від відомого актора (фото)

55-річна американська акторка Ума Турман уперше за тривалий час показала свого сина від колишнього чоловіка, відомого актора Ітана Гоука. Загалом у легенди кіно троє дітей.

Турман провела вікенд у Парижі. Компанію у столиці Франції їй склав 23-річний син Левон. Сімейними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

Усміхнені Ума та Левон позували перед об'єктивом камери на фоні ще зелених дерев.

Зірка "Кримінального чтива" була одягнена в чорний елегантний образ. Світле волосся Ума розпустила. А Левон вийшов на прогулянку Парижем у світлих джинсах, білій сорочці та піджаку гірчичного відтінку.

"Які ж радісні вихідні в Парижі з Левоном!" — підписала світлини Ума Турман.

Ума Турман із сином Фото: Instagram

Зазначимо, що в акторки є троє дітей, двоє з яких уже дорослі — син Левон Роан і донька Майя Рей — від її п'ятирічного шлюбу з актором Ітаном Гоуком, який закінчився у 2005 році. Коли жінка перебувала в стосунках із фінансистом Арпадом Бюссоном, на світ з'явилась дівчинка Луна.

Ума Турман з донькою Фото: Getty Images

У 2024 році артистка викликала чутки про роман із засновником Apeiron Investment Group та мільярдером Крістіаном Ангермаєром, коли вони були присутніми на TIME100 Gala в Лінкольн-центрі на Мангеттені. Втім, офіційно домисли не підтвердилися.

