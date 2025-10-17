Ума Турман поразила, как выглядит ее взрослый сын от известного актера (фото)

55-летняя американская актриса Ума Турман впервые за долгое время показала своего сына от бывшего мужа, известного актера Итана Хоука. Всего у легенды кино трое детей.

Турман провела уикенд в Париже. Компанию в столице Франции ей составил 23-летний сын Левон. Семейными кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

Улыбающиеся Ума и Левон позировали перед объективом камеры на фоне еще зеленых деревьев.

Звезда "Криминального чтива" была одета в черный элегантный образ. Светлые волосы Ума распустила. А Левон вышел на прогулку по Парижу в светлых джинсах, белой рубашке и пиджаке горчичного оттенка.

"Какие же радостные выходные в Париже с Левоном!" — подписала фотографии Ума Турман.

Ума Турман с сыном Фото: Instagram

Отметим, что у актрисы есть трое детей, двое из которых уже взрослые — сын Левон Роан и дочь Майя Рэй — от ее пятилетнего брака с актером Итаном Хоуком, который закончился в 2005 году. Когда женщина состояла в отношениях с финансистом Арпадом Бюссоном, на свет появилась девочка Луна.

Ума Турман с дочерью Фото: Getty Images

В 2024 году артистка вызвала слухи о романе с основателем Apeiron Investment Group и миллиардером Кристианом Ангермайером, когда они присутствовали на TIME100 Gala в Линкольн-центре на Манхэттене. Впрочем, официально домыслы не подтвердились.

