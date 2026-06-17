В семье Умы Турман горе: скончался отец актрисы (фото)

Отец Умы Турман, Роберт Турман, бывший монах и известный исследователь тибетского буддизма, скончался в возрасте 84 лет.

Он вошёл в историю как первый житель Запада, которого сам Далай-лама посвятил в тибетские буддийские монахи. Об этом пишет Daily Mail.

Умер отец Умы Турман

В течение трёх десятилетий, до выхода на пенсию в 2019 году, он занимал должность профессора индо-тибетских буддийских исследований имени Дже Цонкапы в Колумбийском университете.

По этой причине воспитание Умы проходило под влиянием религии Роберта; два года её детства прошли в Альморе — городе, который в то время был известен как место, часто посещаемое западными буддистами, в североиндийском штате, граничащем с Тибетом.

О смерти мужчины сообщила некоммерческая организация Tibet House US, которую он основал по настоянию Далай-ламы и в число членов которой входит Ричард Гир.

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"С глубокой скорбью сообщаем, что Роберт А. Ф. Турман, выдающийся американский буддийский ученый, соучредитель Tibet House US, автор и переводчик, чьи учения повлияли на жизнь бесчисленного множества людей, скончался во вторник утром, 16 июня, в Вудстоке, штат Нью-Йорк", — сообщила организация в своём заявлении в Instagram.

Семья Турманов просит в настоящее время соблюдать конфиденциальность.

Юма Турман с папой Фото: Daily Mail

Что известно об отце Умы Турман

Роберт Турман в свое время путешествовал по Турции и Ирану, прежде чем добраться до Индии. Там он обратился в буддизм и обучался под руководством 14-го и нынешнего Далай-ламы, который к тому времени уже находился в изгнании в Индии после репрессий Мао Цзэдуна против Тибета.

После трёх лет аскетизма в монашеском постриге мужчина вновь вернулся к обычной жизни и женился на шведско-немецкой модели Нене фон Шлебрюгге, от которой у него родилось четверо детей, в том числе Ума.

Юма Турман с папой Фото: Wireimage

Однако его приверженность религии осталась неизменной, и поэтому часть детства Умы прошла в Альморе, индийском городке.

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