Помер автор культового саундтреку Nightcall до фільму "Драйв" (відео)

Помер Kavinsky — автор культового саундтреку Nightcall до фільму "Драйв". Французького музиканта (справжнє ім'я – Венсан Белорже) знайшли мертвим у його квартирі у Парижі. Йому було 50 років.

За попередніми даними французьких ЗМІ, ознак насильницької смерті не виявлено. Причину смерті офіційно поки що не названо, хоча припускають, що це інсульт або інфаркт. Про це пише Deadline.

Помер діджей Kavinsky

Знаменитий французький діджей і продюсер був знайдений мертвим у своєму будинку в Парижі. Тіло Kavinsky виявили в його помешканні в 18-му окрузі французької столиці близько 22:30. Тривогу підняли сусіди, які не змогли зв'язатися з чоловіком, тому викликали екстрені служби.

За попередніми даними медіа та поліції, причиною смерті міг стати гострий медичний стан — інсульт, інфаркт або аневризма. Напередодні Венсан скаржився близьким на напади сильного головного болю. Розпочато розслідування обставин смерті музиканта.

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"Розслідування причин смерті було розпочато, щоб встановити обставини події, оскільки перші співробітники, які прибули на місце, не виявили жодних підозрілих ознак", — кажуть у прокуратурі.

Kavinsky мав виступити хедлайнером фестивалю Garten on the Beach 8 серпня.

Саундтрек до фільму "Драйв"

Хто такий Kavinsky

Венсан Белорже — французький музикант, діджей і продюсер. Kavinsky став одним із головних піонерів та ікон сучасної ретровейв- та синтвейв-сцени. Його надихали фільми та відеоігри 1980-х років.

Справжню світову славу принесла композиція Nightcall (2010 рік), створена у тісній співпраці з Гі-Мануелем де Омем-Крісто з легендарного дуету Daft Punk. Тільки в Spotify вона має 567 млн прослуховувань. Пісня стала саундтреком фільму "Драйв" (2011) з Раяном Гослінгом.

У 2024 році Белорже виступив на грандіозній церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі. Серед інших його популярних робіт — Testarossa Autodrive, ProtoVision, Roadgame та Odd Look.

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