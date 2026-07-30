Трагічно загинув відомий оскароносний музикант: що відомо (фото)

Оскароносний музикант Глен Гансард, один з учасників фолк-дуету The Swell Season, помер у віці 56 років після жахливої ​​аварії на мотоциклі.

Ірландський співак і автор пісень загинув в ДТП недалеко від Дубліна, залишивши дружину та маленького сина. Глен, найбільш відомий своєю роботою у фільмі 2007 року "Одного разу", загинув близько 4:30 ранку в середу, 29 липня. Про це повідомили на офіційній сторінці знаменитості в Instagram.

Помер Глен Гансард

Медиків викликали на місце події, де вони надали допомогу чоловікові від отриманих травм, але невдовзі після цього констатували смерть музиканта.

Представники Глена опублікував заяву, яка підтверджує його смерть: "З розбитими серцями ми повідомляємо про смерть Глена Гансарда, який помер рано-вранці після ДТП в Дубліні".

Відео дня

"Родина Глена глибоко шокована та розбита горем через цю трагічну втрату і з повагою просить про конфіденційність у цей надзвичайно важкий час. Родина вдячна за отриману підтримку та хоче подякувати службі екстреної допомоги, яка прибула на місце події", — йдеться в заяві.

Оскільки це питання залишається предметом розслідування, подальших коментарів поки не буде.

Глен Гансард Фото: Instagram

Хто такий Глен Гансард

Народжений у 1970 році в Баллімуні, Дублін, у сім'ї з шістьма братами та сестрами, Глен покинув школу у віці лише 13 років, щоб здійснити свою мрію стати музикантом, і почав виступати на вулицях. Потім, у 1990 році, він створив свій гурт The Frames і випустив з ним шість студійних альбомів.

У 2006 році музикант співпрацював з чеською співачкою та авторкою пісень Маркетою Іргловою та створив фолк-дует The Swell Season. Разом пара знялася в ірландському фільмі 2007 року "Одного разу", для якого вони написали кілька оригінальних пісень, зокрема "Falling Slowly".

У 2008 році ця мелодія отримала премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню та була номінована на премію "Греммі". Глен також випустив п'ять сольних альбомів, включаючи "Rhythm and Repose" 2012 року, та записав пісню для саундтреку до фільму "Голодні ігри".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Помер Kavinsky — автор культового саундтреку Nightcall до фільму "Драйв". Французького музиканта (справжнє ім'я – Венсан Белорже) знайшли мертвим у його квартирі у Парижі.

1 липня вокаліст американського популярного гурту Village People, який обожнює Дональд Трамп, Віктор Вілліс помер у віці 74 років після боротьби з важкою хворобою.

Американська акторка Дейві Чейз померла від СНІДу у 35 років.