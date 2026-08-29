Том Харди выпустил рэп-альбом: актер записал 15 треков (видео)

Британский актер Том Харди выпустил реп-альбом под псевдонимом Frankie Pulitzer. Релиз состоялся благодаря сотрудничеству с группой Czarface.

В пятницу, 28 августа, звезда сериала MobLand и супергеройской франшизы Venom Том Харди выпустил рэп-альбом с андеграундной группой Czarface, в состав которой входят участник коллектива Wu-Tang Clan Inspectah Deck, а также дует 7L & Esoteric. Об этом сообщает издание PageSix.

В альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer вошло 15 композиций. В записи также приняли участие представители хип-хопа, среди которых Busta Rhymes, El-P из Run the Jewels и Method Man.

В ролике Mad Technology 48-летний актер, в маске, скрывающей лицо, читает рэп и отпуская непристойные замечания.

Также в песнях Харди упоминает книги Стивена Кинга, делает отсылки к киноиндустрии и комиксам.

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Издание The Sun отмечает, что Харди занимался рэпом еще с подросткового возраста, а с 2021 года несколько раз принимал участие в записи треков Czarface, выступая в качестве приглашенного гостя.

При этом среди слушателей отзывы на альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer довольно положительные.

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