Британський актор Том Гарді випустив реп-альбом під псевдонімом Frankie Pulitzer. Реліз відбувся завдяки співпраці з гуртом Czarface.

У п’ятницю, 28 серпня, зірка серіалу MobLand та супергеройської франшизи Venom Том Гарді випустив реп-альбом разом з андеграундним гуртом Czarface, до складу якої входять учасник колективу Wu-Tang Clan Inspectah Deck, а також дует 7L & Esoteric. Про це повідомляє видання PageSix.

До альбому Czarface Meets Frankie Pulitzer увійшло 15 композицій. У записі також взяли участь представники хіп-хопу, серед яких Busta Rhymes, El-P із Run the Jewels та Method Man.

У кліпі Mad Technology 48-річний актор, у масці, яка приховує обличчя, читає реп і кидає непристойні репліки.

Також у своїх піснях Гарді згадує книги Стівена Кінга, робить відсилання на кіноіндустрію та комікси.

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Видання The Sun зазначає, що Гарді займався репом ще з підліткового віку, а з 2021 року кілька разів брав участь у записі треків Czarface, виступаючи в якості запрошеного гостя.

При цьому серед слухачів відгуки про альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer досить позитивні.

Фокус писав, що:

У квітні британський актор Том Гарді зробив перерву у своєму насиченому графіку та вирушив у сімейну відпустку на Барбадос.

Американський репер Lil Pump назвав Росію "країною номер один", а Москву — найкращим містом у своїй концертній кар’єрі. Артиста вже внесли до бази проекту "Миротворець".

Крім того, у Ризі скасували концерт репера Xzibit, оскільки артист продовжував їздити до Росії з гастролями після повномасштабного вторгнення в Україну.