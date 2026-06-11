В Латвии отменили концерт американского рэпера Xzibit: все из-за его поездок в Москву

Популярный американский рэпер Xzibit должен был выступить в Риге в рамках своего тура Kingmaker European Tour 2026, однако концерт вдруг отменили.

Причиной отмены концерта стало то, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину музыкант продолжал ездить в Россию с гастролями. Об этом пишет издание Delfi.

Концерт рэпера отменили

Как выяснилось, событие отменили в рижском клубе Coyote Fly, где и должен был состояться в сентябре концерт Xzibit. Отмена произошла тогда, когда стало известно о том, что певец по меньшей мере трижды посещал с гастролями российскую столицу Москву и не только.

По данным российских медиа, в 2025 году Xzibit всего дал три концерта на территории РФ. Последний из них состоялся в Москве в декабре, когда он выходил на сцену VK Stadium в российской столице. В конце сентября рэпер выступал на сцене стадиона "Лужники" в Москве.

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Указание об отмене выступления дали государственные органы Латвии. Там заявили, что запланированный концерт Xzibit не может состояться на фоне поездок в РФ. Организаторы не стали спорить с таким решением и сообщили, что уважают его. Однако в то же время организаторы заявили, что не владеют информацией о том, что концерты Xzibit в России имели "политический характер".

Позиция Xzibit в отношении РФ

В прошлом году американский рэпер заявлял росСМИ о том, что возможность поехать в Россию стала для него "подарком". Он говорил о том, что занимается искусством, а возможность приехать в любое место на планете и выступить — "привилегия".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также ранее украинская певица Анастасия Приходько после отмены концертов из-за "киевского русского" сделала резкое заявление.