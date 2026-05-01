Приходько после отмены концертов из-за "киевского русского" языка сделала резкое заявление

Украинская певица Анастасия Приходько на фоне скандала с "киевским русским языком" заявила, что не подстраивается и не смолчит, когда надо что-то сказать.

Артистка в Facebook обозначила свою позицию, отметив, что ее не интересует хайп и она не боится общественного осуждения.

Приходько отреагировала на языковой скандал

Звезда сцены на фоне скандала призналась, что не является удобной, никогда такой не была и не будет. А меняться или прогибаться под кого-то певица не будет, потому что это противоречит ее ценностям.

"Я не удобная. И не буду. Не подстраиваюсь. Не молчу, когда надо говорить. Не улыбаюсь тем, кто вчера поливал грязью, а сегодня делает вид "своих". Меня не интересуют стандарты "как правильно". Потому что это "правильно" меняется каждый день — под страх, под толпу, под хайп. А я так не живу. Хотите удобных? Ищите тех, кто кивает головой и боится сказать лишнее слово. Я — не из таких", — написала Анастасия.

Она добавила, что говорит прямо: "И если кому-то это режет слух — значит, правда попала в цель. Меня можно не любить. Меня можно критиковать. Но ломать под себя — нет. Не получится".

Анастасия Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

Реакция сети

В комментариях украинцы в очередной раз негативно восприняли слова артистки:

"К чему эти лозунги? Вы публичный человек. Своими действиями Вы подаете пример другим! Язык — это позиция нашего народа и когда такая ситуация. Язык это то же оружие! Я всю жизнь разговаривала на русском, училась, работала, и сейчас разговариваю на суржике, но я стараюсь, стараюсь. Да, меня исправляют, но это нормально! А Вы, извините, как тот упрямый осел!"

"Я не удобная. И не буду. Это другое от сознания относительно языкового вопроса. Язык — это фундамент украинской нации, и он выживет и победит киевский русский язык, как и Украина россию!"

"Такие глупые отмазки. Какая неудобная? Никакая, ни вашим ни нашим — точно".

