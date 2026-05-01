Приходько після скасування концертів через "київську російську" мову зробила різку заяву
Українська співачка Анастасія Приходько на фоні скандалу з "київською російською мовою" заявила, що не підлаштовується та не змовчить, коли треба щось сказати.
Артистка у Facebook окреслила свою позицію, зазначивши, що її не цікавить хайп та вона не боїться суспільного осуду.
Приходько відреагувала на мовний скандал
Зірка сцени на фоні скандалу зізналася, що не є зручною, ніколи такою не була і не буде. А змінюватися чи прогинатися під когось співачка не буде, бо це суперечить її цінностям.
"Я не зручна. І не буду. Не підлаштовуюсь. Не мовчу, коли треба говорити. Не посміхаюсь тим, хто вчора поливав брудом, а сьогодні робить вигляд "своїх". Мене не цікавлять стандарти "як правильно". Бо це "правильно" міняється щодня — під страх, під натовп, під хайп. А я так не живу. Хочете зручних? Шукайте тих, хто киває головою і боїться сказати зайве слово. Я — не з таких", — написала Анастасія.
Вона додала, що говорить прямо: "І якщо комусь це ріже слух — значить, правда потрапила в ціль. Мене можна не любити. Мене можна критикувати. Але ламати під себе — ні. Не вийде".
Реакція мережі
У коментарях українці вкотре негативно сприйняли слова артистки:
- "До чого ці лозунги? Ви публічна людина. Своїми діями Ви надаєте приклад другим! Мова — це позиція нашого народу і коли така ситуація. Мова це те ж зброя! Я все життя розмовляла російською, вчилася, працювала, і зараз розмовляю суржиком, але я намагаюся, стараюсь. Так, мене виправляють, але це нормально! А Ви, вибачте, як той впертий віслюк!"
- "Я не зручна. І не буду. Це інше від свідомості щодо мовного питання. Мова — це фундамент української нації, і вона виживе і переможе київський руський язик, як і Україна росію!"
- "Такі дурні відмазки. Яка незручна? Ніяка, ні вашим ні нашим — точно".
