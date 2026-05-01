Приходько після скасування концертів через "київську російську" мову зробила різку заяву

Українська співачка Анастасія Приходько на фоні скандалу з "київською російською мовою" заявила, що не підлаштовується та не змовчить, коли треба щось сказати.

Артистка у Facebook окреслила свою позицію, зазначивши, що її не цікавить хайп та вона не боїться суспільного осуду.

Приходько відреагувала на мовний скандал

Зірка сцени на фоні скандалу зізналася, що не є зручною, ніколи такою не була і не буде. А змінюватися чи прогинатися під когось співачка не буде, бо це суперечить її цінностям.

"Я не зручна. І не буду. Не підлаштовуюсь. Не мовчу, коли треба говорити. Не посміхаюсь тим, хто вчора поливав брудом, а сьогодні робить вигляд "своїх". Мене не цікавлять стандарти "як правильно". Бо це "правильно" міняється щодня — під страх, під натовп, під хайп. А я так не живу. Хочете зручних? Шукайте тих, хто киває головою і боїться сказати зайве слово. Я — не з таких", — написала Анастасія.

Вона додала, що говорить прямо: "І якщо комусь це ріже слух — значить, правда потрапила в ціль. Мене можна не любити. Мене можна критикувати. Але ламати під себе — ні. Не вийде".

Анастасія Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

Реакція мережі

У коментарях українці вкотре негативно сприйняли слова артистки:

"До чого ці лозунги? Ви публічна людина. Своїми діями Ви надаєте приклад другим! Мова — це позиція нашого народу і коли така ситуація. Мова це те ж зброя! Я все життя розмовляла російською, вчилася, працювала, і зараз розмовляю суржиком, але я намагаюся, стараюсь. Так, мене виправляють, але це нормально! А Ви, вибачте, як той впертий віслюк!"

"Я не зручна. І не буду. Це інше від свідомості щодо мовного питання. Мова — це фундамент української нації, і вона виживе і переможе київський руський язик, як і Україна росію!"

"Такі дурні відмазки. Яка незручна? Ніяка, ні вашим ні нашим — точно".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анастасія Приходько відреагувала на хвилю критики після її допису про "київську російську" мову.

Українці різко відреагували на нове висловлювання співачки про "киевский русский язык".

Крім того, зірка не стримала емоцій, коли під час інтерв’ю її запитали про мовне питання в Україні.