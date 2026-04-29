Приходько після скасування концертів відреагувала на мовний скандал: "Це ваша проблема"

Українська співачка Анастасія Приходько відреагувала на хвилю критики після її скандального допису про "київську російську" мову.

Артистка опублікувала у Facebook емоційне звернення, у якому висловилася про хейт у соцмережах і закликала не шукати ворогів серед своїх.

Приходько відреагувала на скандал

У дописі зірка сцени різко відреагувала на критику та заявила, що її дивує, як легко українці "почали знищувати своїх", замість того щоб спрямовувати енергію проти головного ворога.

"Я скажу так, як є. Без сюсюкань. Мене дивує, як легко ми почали жрати своїх. Не сперечатись. Не дискутувати. А саме знищувати. Вам мало справжнього ворога? Чи, може, простіше кидатись на тих, хто поруч — бо вони не відповідають, як треба? Сьогодні вам не так сказали слово — і все, людина вже "не своя", не розмоляє тільки українською значить "ворог". Серйозно? Та поки ви тут міряєтесь "правильністю" — ви просто робите роботу за тих, хто реально хоче нас розвалити", — написала Анастасія.

Співачка наголосила, що не буде всім подобатись і не збирається "підлаштовуватись під натовп".

"Але одне скажу чітко: я — на своєму місці. І я — за свою країну. І якщо для когось цього мало — це вже ваша проблема, не моя", — додала артистка.

Реакція мережі

У коментарях українці вкотре розкритикували позицію Приходько:

"То для чого спекулювати на такому болючому питанні? Ви свідомо провокуєте людей на агресію. Я теж в побуті розмовляю російською. Але не стверджую, що я розмовляю російською-білоцерківською. Ви медійна людина і чудово усвідомлюєте, що ви робите і до чого це приведе".

"Мова завжди мала, має і матиме значення. Потрібно спочатку думати, потім говорити чи писати пост. В Україні — говори українською!"

"Ви не перший раз захищаєте російську мову. Сьогодні для кожного притомного українця мова має значення, і підтримка та захист російської — це про підтримку ворога. Ви періодично намагаєтесь перевзуватися, аналізуючи реакцію суспільства на ваші думки вголос. Хейт… Можливо це єдина змога зараз вам бути хоч трішки популярною".

"Настя.. війна в країні, а ти махаєш червоною тряпкою перед українцями... То хто кого провокує?? Ти не обділена розумом і маєш знати, що говорити і коли… Тим більше, що публічна людина... З'являється враження ,що це ти зробила спеціально, чи нагадати про себе, чи насипати на рани солі українцям".

