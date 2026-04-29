Приходько после отмены концертов отреагировала на языковой скандал: "Это ваша проблема"

Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на волну критики после ее скандального поста о "киевском русском" языке.

Артистка опубликовала в Facebook эмоциональное обращение, в котором высказалась о хейте в соцсетях и призвала не искать врагов среди своих.

Приходько отреагировала на скандал

В посте звезда сцены резко отреагировала на критику и заявила, что ее удивляет, как легко украинцы "начали уничтожать своих", вместо того чтобы направлять энергию против главного врага.

"Я скажу так, как есть. Без сюсюканий. Меня удивляет, как легко мы начали жрать своих. Не спорить. Не дискутировать. А именно уничтожать. Вам мало настоящего врага? Или, может, проще бросаться на тех, кто рядом — потому что они не отвечают, как надо? Сегодня вам не так сказали слово — и все, человек уже "не свой", не разговаривает только на украинском значит "враг". Серьезно? Да пока вы здесь меряетесь "правильностью" — вы просто делаете работу за тех, кто реально хочет нас развалить", — написала Анастасия.

Певица подчеркнула, что не будет всем нравиться и не собирается "подстраиваться под толпу".

"Но одно скажу четко: я — на своем месте. И я — за свою страну. И если для кого-то этого мало — это уже ваша проблема, не моя", — добавила артистка.

Реакция сети

В комментариях украинцы в очередной раз раскритиковали позицию Приходько:

"Так для чего спекулировать на таком болезненном вопросе? Вы сознательно провоцируете людей на агрессию. Я тоже в быту разговариваю на русском. Но не утверждаю, что я разговариваю на русском-белоцерковском. Вы медийный человек и прекрасно осознаете, что вы делаете и к чему это приведет".

"Язык всегда имел, имеет и будет иметь значение. Нужно сначала думать, потом говорить или писать пост. В Украине — говори на украинском!"

"Вы не первый раз защищаете русский язык. Сегодня для каждого вменяемого украинца язык имеет значение, и поддержка и защита русского — это о поддержке врага. Вы периодически пытаетесь переобуваться, анализируя реакцию общества на ваши мысли вслух. Хейт... Возможно это единственная возможность сейчас вам быть хоть немного популярной".

"Настя... война в стране, а ты машешь красной тряпкой перед украинцами... Так кто кого провоцирует? Ты не обделена умом и должна знать, что говорить и когда... Тем более, что публичный человек... Появляется впечатление, что это ты сделала специально, или напомнить о себе, или насыпать на раны соли украинцам".

