У Латвії скасували концерт американського репера Xzibit: все через його поїздки до Москви

Популярний американський репер Xzibit мав виступити у Ризі у межах свого туру Kingmaker European Tour 2026, однак концерт раптом скасували.

Причиною скасування концерту стало те, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну музикант продовжував їздити до Росії з гастролями. Про це пише видання Delfi.

Концерт репера скасували

Як з'ясувалося, подію скасували у ризькому клубі Coyote Fly, де і мав відбутися у вересні концерт Xzibit. Скасування відбулося тоді, коли стало відомо про те, що співак щонайменше тричі відвідував із гастролями російську столицю Москву і не тільки.

За даними російських медіа, у 2025 році Xzibit загалом дав три концерти на території РФ. Останній з них відбувся у Москві у грудні, коли він виходив на сцену VK Stadium у російській столиці. Наприкінці вересня репер виступав на сцені стадіону "Лужники" у Москві.

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Вказівку щодо скасування виступу дали державні органи Латвії. Там заявили, що запланований концерт Xzibit не може відбутися на тлі поїздок у РФ. Організатори не стали сперечатися з таким рішенням та повідомили, що поважають його. Однак водночас організатори заявили, що не володіють інформацією про те, що концерти Xzibit у Росії мали "політичний характер".

Позиція Xzibit щодо РФ

У минулому році американський репер заявляв росЗМІ про те, що можливість поїхати до Росії стала для нього "подарунком". Він говорив про те, що займається мистецтвом, а змога приїхати у будь-яке місце на планеті та виступити — "привілей".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше українська співачка Анастасія Приходько після скасування концертів через "київську російську" зробила різку заяву.