Виступив би для Путіна та в Ірані: відомий американський репер зробив приголомшливу заяву

Кілька артистів відмовилися від участі у фестивалі Freedom 250, який влаштовують у Вашингтоні з нагоди святкування 250-річчя Сполучених Штатів. Низка співаків та музикантів скасували свої виступи через явну політизованість заходу, хоча раніше анонсувався повністю "безпартійні" концерти.

Одна з запрошених зірок 90-років минулого сторіччя, автор хіта Iсе Ісе Baby Роберт Метью Ван Вінкл, який виступає під псевдонімом Vanilla Ice, збирається виступити на заході, навіть попри те, що "хедлайнером" на фестивалі, як стало відомо нещодавно, стане президент США Дональд Трамп. Про це пише видання Variety.

За його словами, "музика по за політикою", й він зіграв би й для президента Росії Володимира Путіна, якби йому дали таку можливість.

"Я навіть не голосую, тому мені байдуже", – сказав репер в інтерв’ю TMZ.

Vanilla Ice сказав, що грає для своїх фанатів, які захоплюються творчістю артиста, й не має можливості обирати собі шанувальників, а ось вони можуть зробити це.

Відео дня

Співак зазначив, що пішов би грати для усіх, для кого важлива його творчість, зокрема й одіозних політиків.

"Я піду грати для Путіна, і я гратиму в Ірані, якщо хочете", — зауважив музикант, пояснивши, що, на його думку, аудиторія не має значення для артиста.

Наразі підтвердили свій виступ на фестивалі Freedom 250, який запланований з 25 червня по 10 липня, лише Vanilla Ice та Фаб Морван з поп-дуету Milli Vanilli. Про припинення участі офіційно оголосили Bret Michaels, Young MC, Morris Day, Martina McBride та Commodores, а Фредерік Брендон "Freedom" Вільямс з гурту C&C Music Factory ще остаточно не визначився. І лише репер Flo Rida досі не висловився щодо фестивалю.

Фокус раніше писав, що:

Американський репер Flo Rida зізнався, що "любить" Москву.

Виконавець Каньє Вест, якому заборонили виступати в декількох європейських країнах, все ж таки проведе два концерти в Нідерландах.

Нагадаємл, що президент США Дональд Трамп різко розкритикував виступ пуерториканського репера Bad Bunny на Super Bowl LX, назвавши його "ляпасом для Америки".