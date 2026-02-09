Трамп назвав виступ Bad Bunny на Супербоулі "ляпасом для Америки"

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував виступ пуерториканського репера Bad Bunny на шоу перерви Super Bowl LX, назвавши його "одним із найгірших за всю історію" та "ляпасом для Америки".

За словами Трампа, номер був "абсолютно жахливим" і не містив жодного надихаючого меседжу, оскільки артист виконував пісні іспанською мовою. Президент також обурився відвертими танцями на сцені, які, на його думку, є неприйнятними для дітей, що дивляться трансляцію, пише Daily Mail.

"Ніхто не розуміє, що цей хлопець співає, а танці — огидні, особливо для молодих глядачів у США та в усьому світі", — написав Трамп у Truth Social. Він додав, що шоу "не відображає стандартів успіху, креативності та досконалості Америки".

Виступ Bad Bunny

Bad Bunny виступав на стадіоні Levi’s Stadium у Каліфорнії під час фінального матчу, в якому Seattle Seahawks перемогли New England Patriots з рахунком 29:13.

Футбольне поле перетворили на плантацію цукрової тростини з гравцями в доміно, латиноамериканським весіллям і декораціями, по яких артист підіймався під час виступу. У програмі звучали як нові треки, так і відомі хіти, а постановка містила численні відсилки до історії та культури Пуерто-Рико.

Під час шоу Bad Bunny перераховував країни Північної та Південної Америки, тримаючи футбольний м’яч із написом "Разом ми — Америка". На великому екрані з’явився напис: "Єдине, що сильніше за ненависть, — це любов".

Гостями виступу стали Lady Gaga, Pedro Pascal, Ricky Martin, Jessica Alba, Karol G та Cardi B. Зокрема, Lady Gaga несподівано з’явилася на сцені та виконала пісню у сальса-аранжуванні.

Попри жорстку критику з боку Трампа, прихильники артиста назвали шоу любовним листом до латиноамериканської культури та відзначили соціальні й політичні меседжі, закладені у виступі. Водночас частина глядачів підтримала позицію президента, заявивши, що Super Bowl має залишатися суто американським за духом і символікою.

Після шоу Трамп також повторив свою критику правил НФЛ та заявив, що багато його прихильників вимкнули трансляцію на перерві, віддавши перевагу альтернативному патріотичному стриму на YouTube.

