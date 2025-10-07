Bad Bunny проти Трампа: головна спортивна подія США опинилася під загрозою через політику Білого дому

На Супербоулі, як називають фінальну гру за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ), має виступати репер Bad Bunny з Пуерто-Ріко, який категорично не подобається Дональду Трампу.

Дональд Трамп прокоментував оголошення про те, що латиноамериканська суперзірка Bad Bunny виступатиме в перерві Супербоула 2026 року, назвавши цей крок "абсолютно безглуздим". Концерт у перерві Супербоула — це одна з головних музичних подій США, зазвичай на нього запрошують зірку світового масштабу, наприклад, у 2023 році виступала Ріанна, а раніше перерву віддавали Леді Гага, Бейонсе, Мадонні, Джастіну Тімберлейку, пише The Daily Beast.

Bad Bunny — зірка світового масштабу, але він не подобається Трампу

Музиканти зазвичай готують спеціальне шоу і попурі зі своїх головних хітів, оскільки перерва становить лише 15 хвилин, а тепер ця грандіозна подія опинилася під загрозою зриву.

79-річний Трамп виступав у програмі Greg Kelly Reports увечері 6 жовтня, коли консервативний телеведучий запитав його про пуерториканського репера Беніто Антоніо Мартінеса Окасіо, який виступає під псевдонімом Bad Bunny і вважається кращим латиноамериканським репером усіх часів.

31-річний Bad Bunny — один із найуспішніших музикантів на планеті. Його пісні прослухали понад 107 мільярдів разів на Spotify, а в Instagram у нього 49,5 мільйона підписників, що на 10 мільйонів більше, ніж у президента Трампа. Незважаючи на його успіх, прихильники MAGA і Дональда Трампа були в люті, коли Окасіо запросили виступати на Супербоулі.

"НФЛ просто вибрала кролика Bad Bunny, або як його там звуть. Цей хлопець, який ненавидить ICE, він вас не любить, він звинувачує все, що йому не подобається, у расизмі", — заявив ведучий Грег Келлі, а потім запропонував Дональду Трампу бойкотувати НФЛ.

"Я ніколи про нього не чув, не знаю, хто він, не розумію, навіщо вони це роблять, це просто божевілля. А потім вони звинувачують у всьому якогось промоутера, якого найняли, щоб він розважав публіку. По-моєму, це просто безглуздо", — сказав Трамп.

Грег Келлі раніше закликав НФЛ бойкотувати Bad Bunny, заявляючи, що співак "ненавидить президента Трампа, ненавидить ICE, ненавидить англійську мову. Він просто жахлива людина".

Триразовий володар премії "Греммі" розповів в інтерв'ю минулого місяця, що не включив США у свій світовий тур, побоюючись, що агенти ICE можуть проводити облави біля майданчиків, де він виступає.

"Типу, чортів ICE може опинитися біля входу на мій концерт. Ми говорили про це і дуже переживали", — сказав співак.

Bad Bunny підтвердив, що буде виступати на Супербоулі Фото: Getty Images

Bad Bunny вів прем'єру сезону Saturday Night Live минулими вихідними і розповів про свій вибір для виступу на Супербоулі.

"Усі латиноамериканці та латиноамериканки по всьому світу, і тут, у Сполучених Штатах, усі люди, які працювали над тим, щоб відкрити двері... Це не просто моє досягнення, це досягнення кожного", — сказав він своєю рідною іспанською, додавши англійською: "Якщо ви не зрозуміли, що я щойно сказав, у вас є чотири місяці, щоб вивчити!"

Відома сенаторка-республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила, що співак пропонує вчити іспанську, а вона пропонує ухвалити її законопроєкт "про визнання англійської мови офіційною мовою Америки".

Керолайн Лівітт попередила про рейди на Супербоулі

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем попередила, що агенти ICE будуть "повсюдно" присутні на Супербоулі 2026 року. "Вам не слід приїжджати на Супербоул, якщо ви не законослухняний громадянин Америки", — сказала Ноем.

Нагадаємо, на Супербоулі 2025 року виступав репер Кендрік Ламар, але його шоу освистали глядачі.

На Супербоулі торік з'явився і Дональд Трамп із сім'єю, що зробило політика першим чинним президентом в історії США, який зробив це.