Bad Bunny против Трампа: главное спортивное событие США оказалось под угрозой из-за политики Белого дома

На Супербоуле, как называют финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), должен выступать рэпер Bad Bunny из Пуэрто-Рико, который категорически не нравится Дональду Трампу.

Дональд Трамп прокомментировал объявление о том, что латиноамериканская суперзвезда Bad Bunny будет выступать в перерыве Супербоула 2026 года, назвав этот шаг "совершенно нелепым". Концерт в перерыве Супербоула – это одно из главных музыкальных событий США, обычно на него приглашают звезду мирового масштаба, например, в 2023 году выступала Рианна, а ранее перерыв отдавали Леди Гага, Бейонсе, Мадонне, Джастину Тимберлейку, пишет The Daily Beast.

Bad Bunny - звезда мирового масштаба, но он не нравится Трампу

Музыканты обычно готовят специальное шоу и попурри из своих главных хитов, так как перерыв составляет всего 15 минут, а теперь это грандиозное событие оказалось под угрозой срыва.

79-летний Трамп выступал в программе Greg Kelly Reports вечером 6 октября, когда консервативный телеведущий спросил его о пуэрториканском рэпере Бенито Антонио Мартинесе Окасио, который выступает под псевдонимом Bad Bunny и считается лучшим латиноамериканским рэпером всех времен.

31-летний Bad Bunny — один из самых успешных музыкантов на планете. Его песни прослушали более 107 миллиардов раз на Spotify, а в Instagram у него 49,5 миллиона подписчиков, что на 10 миллионов больше, чем у президента Трампа. Несмотря на его успех, сторонники MAGA и Дональда Трампа были в ярости, когда Окасио пригласили выступать на Супербоуле.

"НФЛ просто выбрала кролика Bad Bunny, или как его там зовут. Этот парень, который ненавидит ICE, он вас не любит, он обвиняет все, что ему не нравится, в расизме", — заявил ведущий Грег Келли, а затем предложил Дональду Трампу бойкотировать НФЛ.

"Я никогда о нем не слышал, не знаю, кто он, не понимаю, зачем они это делают, это просто безумие. А потом они винят во всем какого-то промоутера, которого наняли, чтобы он развлекал публику. По-моему, это просто нелепо", — сказал Трамп.

Грег Келли ранее призывал НФЛ бойкотировать Bad Bunny, заявляя, что певец "ненавидит президента Трампа, ненавидит ICE, ненавидит английский язык. Он просто ужасный человек".

Трехкратный обладатель премии "Грэмми" рассказал в интервью в прошлом месяце, что не включил США в свой мировой тур, опасаясь, что агенты ICE могут проводить облавы возле площадок, где он выступает.

"Типа, чертов ICE может оказаться у входа на мой концерт. Мы говорили об этом и очень переживали", — сказал певец.

Bad Bunny подтвердил, что будет выстпать на Супербоуле Фото: Getty Images

Bad Bunny вел премьеру сезона Saturday Night Live в прошлые выходные и рассказал о своем выборе для выступления на Супербоуле.

"Все латиноамериканцы и латиноамериканки по всему миру, и здесь, в Соединенных Штатах, все люди, которые работали над тем, чтобы открыть двери... Это не просто мое достижение, это достижение каждого", — сказал он на своем родном испанском, добавив по-английски: "Если вы не поняли, что я только что сказал, у вас есть четыре месяца, чтобы выучить!"

Известная сенатор-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что певец предлагает учить испанский, а она предлагает принять ее законопроект "о признании английского языка официальным языком Америки".

Кэролайн Ливитт предупредила о рейдах на Супербоуле

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм предупредила, что агенты ICE будут "повсеместно" присутствовать на Супербоуле 2026 года. "Вам не следует приезжать на Супербоул, если вы не законопослушный гражданин Америки", — сказала Ноэм.

Напомним, на Супербоуле 2025 года выступал рэпер Кендрик Ламар, но его шоу освистали зрители.

На Супербоуле в прошлом году появился и Дональд Трамп с семьей, что сделало политика первым действующим президентом в истории США, который сделал это.