"Худшее шоу": Кендрика Ламара раскритиковали после выступления на "Супербоуле-2025" (видео)

В перерыве популярного спортивного события к Кендрику Ламару присоединилась певица SZA. Они исполнили совместные хиты, в частности, рэпер зачитал трек о Дрейке.

Выступление 37-летнего американского рэпера Кендрика Ламара во время "Супербоула-2025" в Новом Орлеане вызвало критику со стороны некоторых болельщиков, которые назвали это "худшим шоу в перерыве". Об этом пишет Daily Mail.

После победы на церемонии "Грэмми-2025" музыкант выступил на Caesars Superdome, выйдя на сцену перед тем, как "Филадельфия Иглс" победили "Канзас-Сити".

Кендрик Ламар на "Супербоуле-2025"

Кендрик Ламар начал выступление на верху автомобиля.

Несмотря на то, что Дрейк недавно подал в суд на звукозаписывающий лейбл Universal Music Group из-за дисс-песни Not Like Us, в которой Дрейка называют "сертифицированным педофилом", Ламар все равно исполнил трек, однако пропустил это слово.

Перед тем, как начать читать рэп, Кендрик сказал толпе: "Я хочу исполнить их любимую песню, но вы знаете, что они любят судиться".

Рэпера представил актер Сэмюэль Л. Джексон, который был одет как "дядя Сэм". Ламар исполнил попурри из своих хитов, прежде чем к нему присоединилась R&B-певица SZA.

Кендрик Ламар и SZA

После этого Кендрик произнес: "Скажите Дрейку, я слышал, что они тебе нравятся молодые".

Дисс-трек о Дрейке недавно принес Ламару "Грэмми" в номинациях "Запись года" и "Песня года".

Дрейк отрицал обвинения в своем опровергающем треке The Heart Part 6, сказав, что его имя "не то имя, которое вы увидите в списке сексуальных преступников".

Ламар сам исполнял треки wacced out murals, Bodies, Squabble, Euphoria, Humble, DNA, man at the garden и Peekaboo, прежде чем к нему присоединилась SZA.

Дуэт исполнил свои совместные песни Luther и All the Stars. Свое выступление Ламар завершил песней Tv Off.

