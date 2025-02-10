Брэдли Купер с дочерью Леей посетил "Супербоул-2025" (фото, видео)

Голливудский актер и его наследница появились в парных образах. Они поддерживали команду "Филадельфия Иглс", которая, собственно, и выиграла.

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50-летний американский актер Брэдли Купер привел свою 7-летнюю дочь Лею на "Супербоул-2025", чтобы болеть за "Филадельфию Иглс", которая и одержала победу. Об этом пишет Page Six.

На видео в X, опубликованном NFL, можно было увидеть, как звездный отец и его единственный ребенок скоординировали свои наряды.

Брэдли и Лея прибыли в Caesars Superdome в зеленых куртках, поддерживая его родную команду, которая соревновалась с "Канзас-Сити".

Маленькая Лея, которая вышла на арену в Новом Орлеане, держа папу за руку, дополнила свой образ юбкой в горошек, черными леггинсами, ботинками и розовой бейсболкой.

Брэдли Купер с дочерью Леей

Брэдли Купер и его дочь от Ирины Шейк также присутствовали в прошлом месяце, когда "Иглс" победили "Вашингтон Коммандерс" и стали чемпионами NFC.

Брэдли Купер с дочерью Леей Фото: Getty Images

Звезда фильма "Маэстро" воспитывает Лею с бывшей партнершей, российской моделью Ириной Шейк, с которой состоял в отношениях с 2015 по 2019 год.

Шейк хвалила актера за то, что он "самый лучший отец", о котором они с дочкой "могли только мечтать".

Сейчас же Купер встречается с супермоделью Джиджи Хадид. Об их отношениях известно с осени 2023 года. Избранница актера также воспитывает дочь. Она родила наследницу Хай от певца Зейна Малика, с которым разошлась в 2021.

Напомним, Джиджи Хадид показала редкие кадры дочери Хай.

Также Фокус писал о новом этапе отношений Брэдли Купера и Джиджи Хадид.