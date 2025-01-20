"Это очень мило": Брэдли Купер и Джиджи Хадид перешли на новый этап отношений

Актер и модель воспитывают детей от предыдущих отношений. Пока они не спешат жениться, хотя уже не скрывают свой роман.

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50-летний американский актер Брэдли Купер и 29-летняя модель Джиджи Хадид познакомили своих дочерей. Об этом пишет People.

После более чем года отношений звездная пара, которая начала встречаться в октябре 2023 года, упорно работала, чтобы соединить свои две семьи.

Источник рассказал, что семилетняя дочь Брэдли Леа Де Сейн и четырехлетняя дочь Джиджи Хай Малик любят "проводить время вместе".

"Это очень мило. Они заняты работой, но также предоставляют приоритет своим отношениям и дочерям", — отметил инсайдер.

50-летний Купер воспитывает своего единственного ребенка от модели Ирины Шейк, которая и познакомила его с Джиджи Хадид.

Брэдли Купер с дочерью Леей Фото: Getty Images

Тем временем 29-летняя Хадид воспитывает дочь с бывшим партнером, певцом Зейном Маликом. Супермодель тщательно скрывает лицо наследницы от публики.

Эта новость появилась на фоне сообщений о том, что пара "серьезно относится друг к другу", но не спешит с планами в ближайшее время пойти к алтарю.

"Оба не хотят спешить, но это не значит, что они не очень счастливы вместе", — сообщил источник.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Официально знаменитости долго не комментировали свою личную жизнь. Лишь недавно модель призналась, что ее возлюбленный не посетил показ Victoria's Secret Fashion, поскольку проводил время с Леей.

Напомним, Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании.

Ранее Фокус писал о планах Джиджи Хадид и Брэдли Купера на свадьбу.