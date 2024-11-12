Брэдли Купер и Джиджи Хадид в парных образах сходили на свидание (фото)

Звезды встречаются с 2023 года. Они долго молчали о своей личной жизни, однако недавно все изменилось.

49-летнего голливудского актера Брэдли Купера и 29-летнюю супермодель Джиджи Хадид заметили на свидании в парных образах. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости наслаждались осенней прогулкой по району Нохо в Нью-Йорке.

Влюбленные надели гармоничные яркие наряды. Купер продемонстрировал свое подтянутое телосложение в облегающей красной футболке и джинсах. Актер добавил к образу солнцезащитные очки и носил в руках белую кофту.

Тем временем Джиджи была одета в белую футболку и красный свитер, завязанный на плечах.

На супермодели палестинского происхождения были джинсы с коричневым поясом и красно-белая кепка. Она также надела очки от солнца.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид Фото: Getty Images

О новом романе Брэдли Купера и Джиджи Хадид стало известно осенью 2023 года. После этого их много раз замечали на свиданиях, однако официально знаменитости долго не комментировали свою личную жизнь. Лишь недавно модель призналась, что ее бойфренд не посетил показ Victoria's Secret Fashion, поскольку проводил время со своей дочерью. Актер воспитывает наследницу Лею от модели Ирины Шейк.

Тем временем Хадид родила дочь Хай от певца Зейна Малика.

Напомним, отношения Хадид и Купера вышли на новый уровень.

Ранее Фокус писал о планах Джиджи Хадид и Брэдли Купера на свадьбу.