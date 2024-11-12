Бредлі Купер та Джіджі Хадід у парних образах сходили на побачення (фото)

Зірки зустрічаються з 2023 року. Вони довго мовчали про своє особисте життя, проте нещодавно все змінилося.

49-річного голлівудського актора Бредлі Купера та 29-річну супермодель Джіджі Хадід помітили на побаченні в парних образах. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості насолоджувалися осінньою прогулянкою районом Нохо в Нью-Йорку.

Закохані одягнули гармонійні яскраві вбрання. Купер продемонстрував свою підтягнуту статуру в облягаючій червоній футболці та джинсах. Актор додав до образу сонцезахисні окуляри та ніс у руках білу кофту.

Тим часом Джіджі була одягнена в білу футболку і червоний светр, зав’язаний на плечах.

На супермоделі палестинського походження були джинси з коричневим поясом і червоно-біла кепка. Вона також одягла окуляри від сонця.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Про новий роман Бредлі Купера та Джіджі Хадід стало відомо восени 2023 року. Після цього їх багато разів помічали на побаченнях, проте офіційно знаменитості довго не коментували своє особисте життя. Лише нещодавно модель зізналася, що її бойфренд не відвідав показ Victoria’s Secret Fashion, оскільки проводив час зі своєю донькою. Актор виховує спадкоємицю Лею від моделі Ірини Шейк.

Тим часом Хадід народила доньку Хай від співака Зейна Маліка.

Нагадаємо, стосунки Хадід та Купера вийшли на новий рівень.

Раніше Фокус писав про плани Джіджі Хадід та Бредлі Купера на весілля.