Джіджі Хадід та Бредлі Купер вийшли на новий рівень стосунків (фото)

Пара зустрічається з осені 2023 року. Вони двоє виховують дітей від попередніх стосунків.

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29-річна американська супермодель Джіджі Хадід провела час зі своїм бойфрендом, 49-річним актором Бредлі Купером, та його донькою Леєю. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зіркову пару помітили на Сардинії разом з дочкою Бредлі Леєю Де Сейн і матір'ю Глорією Кампано.

Це перший раз, коли супермодель палестинського походження була сфотографована з дитиною свого бойфренда. 12-разовий номінант на премію "Оскар" виховує єдину спадкоємицю зі своєю колишньою дівчиною Іриною Шейк.

Джіджі, Бредлі, його донька та мама прибули на другий за величиною острів в Італії на приватному літаку.

Модель була в укороченій білій футболці, яка демонструвала її підтягнуту фігуру, світлих синіх джинсах. Тим часом Купер продемонстрував просту чорну футболку, темно-бордові спортивні штани та кросівки. А маленька Лея була в рожевій сукні з квітами.

Джіджі Хадід, Бредлі Купер та його донька

Голлівудський актор та його колишня дівчина, модель Ірина Шейк, ділять 50/50 спільну опіку над своєю семирічною донькою Леєю після розриву у 2019 році.

Тим часом Джіджі Хадід виховує трирічну доньку Хай від шестирічних стосунків з музикантом Зейном Маліком, які закінчилися у 2021 році.

Нагадаємо, як виглядає єдина донька Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід.