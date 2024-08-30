Джиджи Хадид и Брэдли Купер вышли на новый уровень отношений (фото)

Пара встречается с осени 2023 года. Они двое воспитывают детей от предыдущих отношений.

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29-летняя американская супермодель Джиджи Хадид провела время со своим бойфрендом, 49-летним актером Брэдли Купером, и его дочерью Леей. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звездную пару заметили на Сардинии вместе с дочерью Брэдли Леей Де Сейн и матерью Глорией Кампано.

Это первый раз, когда супермодель палестинского происхождения была сфотографирована с ребенком своего бойфренда. 12-кратный номинант на премию "Оскар" воспитывает единственную наследницу со своей бывшей девушкой Ириной Шейк.

Джиджи, Брэдли, его дочь и мама прибыли на второй по величине остров в Италии на частном самолете.

Модель была в укороченной белой футболке, которая демонстрировала ее подтянутую фигуру, светлых синих джинсах. Тем временем Купер продемонстрировал простую черную футболку, темно-бордовые спортивные штаны и кроссовки. А маленькая Лея была в розовом платье с цветами.

Джиджи Хадид, Брэдли Купер и его дочь

Голливудский актер и его бывшая девушка, модель Ирина Шейк, делят 50/50 совместную опеку над своей семилетней дочерью Леей после разрыва в 2019 году.

Тем временем Джиджи Хадид воспитывает трехлетнюю дочь Хай от шестилетних отношений с музыкантом Зейном Маликом, которые закончились в 2021 году.

Напомним, как выглядит единственная дочь Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид.