Бредлі Купер планує весілля з Джіджі Хадід, — ЗМІ (фото)

Незабаром пара відзначить рік романтичних стосунків. Вони виховують доньок від попередніх стосунків.

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49-річний американський актор Бредлі Купер планує одружитися з 29-річною моделлю Джіджі Хадід. Про це пише OK! Magazine.

"[Вони] поруч одне з одним таким чином, що провести решту життя разом, здається, буде наступним етапом для них обох", — розповів інсайдер.

Незабаром пара відзначить рік романтичних стосунків. Уперше їх помітили на побаченні в жовтні 2023 року.

Джіджі Хадід та Бредлі Купер

Як відомо, модель палестинського походження захоплювалася актором і була "закохана" в нього ще до того, як вони почали зустрічатися. А познайомила пару колишня дівчина Бредлі, модель Ірина Шейк. У них підростає семирічна донька Лея. Тим часом Джіджі виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.

"Вони обговорювали сім'ю і шлюб на ранніх стадіях своїх стосунків. Вони були віддані одне одному і своїм планам протягом деякого часу, і тепер це лише питання часу", — розповідало джерело.

Джіджі Хадід з донькою Хай Фото: Instagram/Gigi Hadid

Раніше повідомлялося, що актор навіть купив будинок неподалік від Джіджі в Пенсільванії. Як відомо, нерухомість розташована біля ферми матері моделі Йоланди Хадід.

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала рідкісні фото єдиної доньки.

Також Фокус писав про те, що Бредлі Купер уникає колишню дівчину Ірину Шейк.