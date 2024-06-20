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Стиль життя

Джіджі Хадід показала рідкісні кадри доньки від Зейна Маліка (фото)

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Фото: Instagram/Gigi Hadid | Джіджі Хадід з донькою

Хай незабаром виповниться чотири роки. Мама досі приховує її обличчя від мільйонної аудиторії.

29-річна американська супермодель Джіджі Хадід показала рідкісні кадри маленької доньки Хай. Сімейними знімками зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram.

"Було літо", — лаконічно підписала карусель фото Джіджі.

На кадрах модель позувала в джинсових мінішортах, чорному ліфі з білими вставками та темній кепці. А на третьому знімку зʼявилася трирічна Хай Хадід Малік — спадкоємиця Джіджі та її колишнього бойфренда, співака Зейна Маліка. Дівчинка позувала спиною до камери на пляжі. Вона була одягнена в яскравий купальник.

На ще одному фото єдина донька Джіджі бігла дорогою в лісі. А на останньому супермодель сиділа біля річки з Хай. Хадід досі не показує обличчя спадкоємиці, вирішивши зберігати її приватність. Дівчинці за кілька тижнів виповниться чотири роки.

Джіджі Хадід

Хай народилася в союзі Джіджі та Зейна Маліка восени 2020 року. У 2021 пара розійшлася на фоні скандалу з домашнім насильством з боку музиканта до матері екскоханої Йоланди Хадід. Попри непорозуміння, після розриву співак час від часу проводить час зі спадкоємицею.

Джіджі Хадід та Зейн Малік Fullscreen
Джіджі Хадід та Зейн Малік
Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, наразі Джіджі Хадід зустрічається з актором Бредлі Купером.

Також Фокус писав про особливі вечірки Бредлі Купера для Джіджі Хадід.