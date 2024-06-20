Джіджі Хадід показала рідкісні кадри доньки від Зейна Маліка (фото)

Хай незабаром виповниться чотири роки. Мама досі приховує її обличчя від мільйонної аудиторії.

29-річна американська супермодель Джіджі Хадід показала рідкісні кадри маленької доньки Хай. Сімейними знімками зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram.

"Було літо", — лаконічно підписала карусель фото Джіджі.

На кадрах модель позувала в джинсових мінішортах, чорному ліфі з білими вставками та темній кепці. А на третьому знімку зʼявилася трирічна Хай Хадід Малік — спадкоємиця Джіджі та її колишнього бойфренда, співака Зейна Маліка. Дівчинка позувала спиною до камери на пляжі. Вона була одягнена в яскравий купальник.

На ще одному фото єдина донька Джіджі бігла дорогою в лісі. А на останньому супермодель сиділа біля річки з Хай. Хадід досі не показує обличчя спадкоємиці, вирішивши зберігати її приватність. Дівчинці за кілька тижнів виповниться чотири роки.

Джіджі Хадід

Хай народилася в союзі Джіджі та Зейна Маліка восени 2020 року. У 2021 пара розійшлася на фоні скандалу з домашнім насильством з боку музиканта до матері екскоханої Йоланди Хадід. Попри непорозуміння, після розриву співак час від часу проводить час зі спадкоємицею.

Джіджі Хадід та Зейн Малік Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, наразі Джіджі Хадід зустрічається з актором Бредлі Купером.

Також Фокус писав про особливі вечірки Бредлі Купера для Джіджі Хадід.