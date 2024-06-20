Джіджі Хадід показала рідкісні кадри доньки від Зейна Маліка (фото)
Хай незабаром виповниться чотири роки. Мама досі приховує її обличчя від мільйонної аудиторії.
29-річна американська супермодель Джіджі Хадід показала рідкісні кадри маленької доньки Хай. Сімейними знімками зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram.
"Було літо", — лаконічно підписала карусель фото Джіджі.
На кадрах модель позувала в джинсових мінішортах, чорному ліфі з білими вставками та темній кепці. А на третьому знімку зʼявилася трирічна Хай Хадід Малік — спадкоємиця Джіджі та її колишнього бойфренда, співака Зейна Маліка. Дівчинка позувала спиною до камери на пляжі. Вона була одягнена в яскравий купальник.
На ще одному фото єдина донька Джіджі бігла дорогою в лісі. А на останньому супермодель сиділа біля річки з Хай. Хадід досі не показує обличчя спадкоємиці, вирішивши зберігати її приватність. Дівчинці за кілька тижнів виповниться чотири роки.
Хай народилася в союзі Джіджі та Зейна Маліка восени 2020 року. У 2021 пара розійшлася на фоні скандалу з домашнім насильством з боку музиканта до матері екскоханої Йоланди Хадід. Попри непорозуміння, після розриву співак час від часу проводить час зі спадкоємицею.
Нагадаємо, наразі Джіджі Хадід зустрічається з актором Бредлі Купером.
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