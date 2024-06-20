Джиджи Хадид показала редкие кадры дочери от Зейна Малика (фото)

Хай скоро исполнится четыре года. Мама до сих пор скрывает ее лицо от миллионной аудитории.

29-летняя американская супермодель Джиджи Хадид показала редкие кадры маленькой дочери Хай. Семейными снимками звезда подиумов палестинского происхождения делится в Instagram.

"Было лето", — лаконично подписала карусель фото Джиджи.

На кадрах модель позировала в джинсовых мини-шортах, черном лифе с белыми вставками и темной кепке. А на третьем снимке появилась трехлетняя Хай Хадид Малик — наследница Джиджи и ее бывшего бойфренда, певца Зейна Малика. Девочка позировала спиной к камере на пляже. Она была одета в яркий купальник.

На еще одном фото единственная дочь Джиджи бежала по дороге в лесу. А на последнем супермодель сидела у реки с Хай. Хадид до сих пор не показывает лицо наследницы, решив сохранять ее приватность. Девочке через несколько недель исполнится четыре года.

Джиджи Хадид

Хай родилась в союзе Джиджи и Зейна Малика осенью 2020 года. В 2021 пара разошлась на фоне скандала с домашним насилием со стороны музыканта к матери экс-возлюбленной Иоланде Хадид. Несмотря на недоразумения, после разрыва певец время от времени проводит время с наследницей.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Instagram gigihadid

Напомним, сейчас Джиджи Хадид встречается с актером Брэдли Купером.

Также Фокус писал об особых вечеринках Брэдли Купера для Джиджи Хадид.