Супермодель Джиджи Хадид показала редкий кадр с дочкой Хай (фото)

Хай Хадид Малик родилась в 2020 году. Ее звездная мама оберегает приватность ребенка, не показывая лицо наследницы.

Related video

29-летняя американская супермодель Джиджи Хадид показала редкие кадры трехлетней дочери Хай. Праздничными снимками звезда подиумов палестинского происхождения делится в Instagram с более 78 млн подписчиков.

23 апреля 2024 года Джиджи отметила 29-й день рождения, а накануне показала, как провела эту неделю в кругу самых близких людей.

"Это мой день рождения (неделя). Чувствую себя такой благодарной", — написала именинница.

Джиджи Хадид

На одном из фото появилась единственная наследница супермодели Хай Хадид Малик. Девочка позировала в розовом платье, ее лицо Джиджи традиционно скрыла.

Хай родилась в союзе звезды подиумов и певца Зейна Малика осенью 2020 года. В 2021 пара разошлась на фоне скандала с домашним насилием со стороны музыканта к матери модели Иоланде. Несмотря на недоразумения между Джиджи и Зейном, после разрыва певец время от времени проводит время с дочерью.

Дочь Джиджи Хадид Фото: Instagram/Gigi Hadid

После этого долгое время Джиджи Хадид приписывали роман с Леонардо Ди Каприо, а сейчас она встречается с другим голливудским актером — Брэдли Купером. О новом романе Купера и Хадид стало известно осенью 2023 года. После этого пару много раз замечали на свиданиях, однако официально они не комментируют свою личную жизнь.

Брэдли Купер Фото: Getty Images

Напомним, как Белла Хадид поздравила старшую сестру с 29-летием.

Также Фокус писал о съемке Джиджи Хадид в кампейне Miu Miu.