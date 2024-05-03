Супермодель Джіджі Хадід показала рідкісний кадр з донькою Хай (фото)

Хай Хадід Малік народилася у 2020 році. Її зіркова мама оберігає приватність дитини, не показуючи обличчя спадкоємиці.

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29-річна американська супермодель Джіджі Хадід показала рідкісні кадри трирічної доньки Хай. Святковими знімками зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram з понад 78 млн підписників.

23 квітня 2024 Джіджі відзначила 29-й день народження, а напередодні показала, як провела цей тиждень у колі найближчих людей.

"Це мій день народження (тиждень). Відчуваю себе такою вдячною", — написала іменинниця.

Джіджі Хадід

На одному з фото зʼявилася єдина спадкоємиця супермоделі Хай Хадід Малік. Дівчинка позувала в рожевій сукні. Її обличчя Джіджі традиційно приховала.

Хай народилася в союзі зірки подіумів та співака Зейна Маліка восени 2020 року. У 2021 пара розійшлася на фоні скандалу з домашнім насильством з боку музиканта до матері моделі Йоланди. Попри непорозуміння між Джіджі та Зейном, після розриву співак час від часу проводить час з донькою.

Донька Джіджі Хадід Фото: Instagram/Gigi Hadid

Після цього тривалий час Джіджі Хадід приписували роман з Леонардо Ді Капріо, а наразі вона зустрічається з іншим голівудським актором — Бредлі Купером. Про новий роман Купера та Хадід стало відомо восени 2023 року. Після цього пару багато разів помічали на побаченнях, проте офіційно вони не коментують своє особисте життя.

Бредлі Купер Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Белла Хадід привітала старшу сестру з 29-річчям.

Також Фокус писав про зйомку Джіджі Хадід у кампейні Miu Miu.