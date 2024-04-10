Джіджі Хадід знялася в новій рекламній кампанії розкішних сумочок Miu Miu (фото, відео)

Ікона моди неодноразово працювала моделлю для бренду Miu Miu . Сумочки, з якими позувала Джіджі, коштують чималих грошей.

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Американська супермодель і телеведуча Джіджі Хадід у гламурному ретро-вбранні знялася в рекламі останньої колекції розкішних сумочок бренду Miu Miu, повідомляє Daily Mail.

28-річна ікона модельного бізнесу в мрійливій зйомці в ретро-стилі представила шикарні сумочки з матласи. Джіджі, захоплюючись роботою з брендом Miu Miu, залишила хвалебний підпис до свого посту: "Я мала найпрекрасніший день з моєю #miumiu famiglia і висловлюю подяку всій команді за роботу".

На одному із зображень модель була одягнена в сукню з відкритою спиною і квітковим візерунком. Вона елегантно тримала в руках витончену жовту сумочку. На іншій фотографії вона зображена з невеликою сумочкою коричневого кольору з короткою ручкою.

Джіджі Хадід знялася в рекламі сумочок Miu Miu Фото: instagram.com/miumiu

Протягом усієї фотосесії її волосся було укладене в стилі емансипованої дівчини-флапера. Хадід нанесла легкий макіяж, зробивши акцент на губах, нафарбувавши їх яскраво-рожевою помадою.

Сумочки, з якими позувала Джіджі, коштують чималих грошей, їх можна придбати за ціною від 2750 до 3300 доларів.

Це, звісно, не перша робота Джіджі з Miu Miu. Ікона моди неодноразово працювала моделлю для бренду. Минулого місяця на подіумі під час Тижня моди в Парижі красуня представляла колекцію Miu Miu.

Крім своєї кар'єри в моді, зайнята модель також є турботливою матір'ю трирічної дочки Кая від колишнього партнера Зейна Маліка. А з минулого року вона зустрічається з актором Бредлі Купером.

Раніше, 28 березня, повідомлялося, що Бредлі Купер і Джіджі Хадід сходили на чергове побачення. Новоспечена пара не приховує почуттів на публіці, але не коментує свій роман. Напередодні їх помітили в Нью-Йорку.