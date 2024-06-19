Брэд Питт и Брэдли Купер устраивают вечеринки для своих девушек: при каком условии

Брэд Питт встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Тем временем Брэдли Купер строит романтические отношения с супермоделью Джиджи Хадид.

Голливудские актеры Брэд Питт и Брэдли Купер устраивают особые вечеринки для своих девушек — Джиджи Хадид и Инес де Рамон. Об этом пишет In Touch.

Звезда фильма "Троя" и звезда картины "Маэстро" устраивают события, на которых не будет алкоголя.

"При поддержке Брэдли Купера Брэд Питт стал патроном общества анонимных алкоголиков среди голливудских звезд первой величины. Он возглавляет новое движение среди актеров и творцов всех возрастов, чтобы они могли отложить бутылку и почитать хорошую книгу или пойти на концерт", — рассказывает инсайдер.

Джиджи Хадид Фото: guestinresidence

"Потому что они двое имеют невероятные истории о том, как преодолели алкоголь и пытались загладить вину", — добавил источник издания об отношении Брэда Питта и Брэдли Купера к алкоголю.

Купер не употребляет алкогольные напитки уже около двух десятков лет. Он до сих пор стесняется своего образа жизни, который вел, когда стал звездой. В частности, Брэдли помог Брэду Питту отказаться от вредной привычки ради новых отношений с Инес де Рамон. Голливудский актер и дизайнер ювелирных украшений встречаются с осени 2022 года. Впрочем, свои отношения пара держит подальше от внимания публики.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Между тем Брэдли Купер и Джиджи Хадид завязали романтические отношения на год позже. И они уже довольно близки к серьезному этапу в своем романе.

"Джиджи не давит на него, чтобы он сделал предложение. Люди думают, что это следующий шаг, поскольку она четко дала понять, что хотела бы, чтобы это произошло", — отмечал инсайдер.

Напомним, тем временем Джастин Тимберлейк был арестован за управление авто в нетрезвом состоянии.

Также Фокус писал о сложных отношениях Брэда Питта с его детьми.