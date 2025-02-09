Супермодель Джиджи Хадид показала редкие кадры дочери Хай (фото)

Девочка родилась в союзе звезды подиумов и певца Зейна Малика. Через год после этого они разошлись, а сейчас Джиджи встречается с Брэдли Купером.

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29-летняя американская супермодель Джиджи Хадид показала редкие кадры единственной дочери Хай, которой в 2025 исполнится пять лет. Снимками звезда подиумов палестинского происхождения поделилась в Instagram с более 77 млн подписчиков.

"Некоторые вещи, которыми я хотела поделиться с конца 24-го, но заболела гриппом в конце года. В любом случае, всегда чувствую себя благословенной. Посылаю вам любовь, где бы вы ни были", — написала Джиджи.

Среди кадров в карусели были и снимки четырехлетней Хай. Традиционно лицо ребенка Джиджи не показывает, сохраняя ее приватность.

Впрочем, можно было увидеть, как дочь супермодели знакомится с бабочками, гуляет с мамой по улице города, проводит время с лошадьми и сидит за столом с заплетенными косичками.

Также на одном из фото позировала младшая сестра Джиджи Белла Хадид и их брат Анвар.

Джиджи Хадид

Хай родилась в союзе супермодели и певца Зейна Малика осенью 2020 года.

Родители Хай разошлись через год после ее рождения на фоне скандала с домашним насилием со стороны музыканта в отношении матери Джиджи Иоланды Хадид. Сейчас супермодель встречается с актером Брэдли Купером.

Фото: Instagram/Gigi Hadid Фото: Instagram/Gigi Hadid Фото: Instagram/Gigi Hadid

Напомним, Джиджи Хадид и Брэдли Купер перешли на новый этап отношений.

Также Фокус писал о дочери Брэдли Купера Лее.