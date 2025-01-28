Единственная дочь Брэдли Купера: как сейчас выглядит семилетняя Лея (фото)

С мамой своей дочери Ириной Шейк актер сохраняет хорошие отношения после разрыва. Сейчас же он встречается с другой моделью Джиджи Хадид.

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50-летнего американского актера Брэдли Купера заметили в Нью-Йорке с дочерью Леей, которой весной 2025 года исполнится 8 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Звездный отец и его единственный ребенок носили черно-зеленые шапки Philadelphia Eagles — профессиональной команды по американскому футболу.

Актер фильма "Маэстро" облачился в темно-синюю куртку North Face x Gucci, светло-серые джоггеры и черные ботинки.

Его дочь, которую он воспитывает с бывшей девушкой Ириной Шейк, носила ярко-розовое пальто и шарф в тон, когда держала своего папу за руку во время прогулки.

Брэдли Купер с дочерью Леей

Голливудский актер воспитывает единственную дочь с бывшей партнершей, российской моделью Ириной Шейк, с которой состоял в отношениях с 2015 по 2019 год.

Несмотря на разрыв, экс-пара поддерживает хорошие отношения и продолжает воспитывать Лею.

Шейк даже хвалила актера за то, что он "самый лучший отец", о котором они с дочкой "могли только мечтать".

Семилетняя Лея даже посещала несколько красных дорожек, включая премьеру фильма "Маэстро" в 2023 году.

Брэдли Купер с дочерью Леей Фото: Getty Images

Сейчас же Брэдли встречается с супермоделью Джиджи Хадид. Об их отношениях известно с осени 2023 года. Новая девушка актера также воспитывает дочь. Она родила наследницу Хай от певца Зейна Малика, с которым разошлась в 2021.

Напомним, как Брэдли Купер отпраздновал 50-летие.

Также Фокус писал о новом этапе отношений Брэдли Купера и Джиджи Хадид.