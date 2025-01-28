Єдина донька Бредлі Купера: як зараз виглядає семирічна Лея (фото)

З мамою своєї доньки Іриною Шейк актор зберігає хороші стосунки після розриву. Наразі ж він зустрічається з іншою моделлю Джіджі Хадід.

Related video

50-річного американського актора Бредлі Купера помітили в Нью-Йорку з донькою Леєю, якій навесні 2025 виповниться 8 років. Про це пише Daily Mail.

Зірковий батько і його єдина дитина носили чорно-зелені шапки Philadelphia Eagles — професійної команди з американського футболу.

Актор фільму "Маестро" вдягнувся в темно-синю куртку North Face x Gucci, світло-сірі джогери і чорні черевики.

Його донька, яку він виховує з колишньою дівчиною Іриною Шейк, носила яскраво-рожеве пальто та шарф у тон, коли тримала свого тата за руку під час прогулянки.

Бредлі Купер з донькою Леєю

Голлівудський актор виховує єдину доньку з колишньою партнеркою, російською моделлю Іриною Шейк, з якою перебував у стосунках з 2015 по 2019 рік.

Незважаючи на розрив, експара підтримує хороші стосунки і продовжує виховувати Лею.

Шейк навіть хвалила актора за те, що він "найкращий батько", про якого вони з донькою "могли тільки мріяти".

Семирічна Лея навіть відвідувала кілька червоних доріжок, включаючи прем’єру фільму "Маестро" у 2023 році.

Бредлі Купер з донькою Леєю Фото: Getty Images

Наразі ж Бредлі зустрічається із супермоделлю Джіджі Хадід. Про їхні стосунки відомо з осені 2023 року. Нова дівчина актора також виховує доньку. Вона народила спадкоємицю Хай від співака Зейна Маліка, з яким розійшлася у 2021.

Нагадаємо, як Бредлі Купер відсвяткував 50-річчя.

Також Фокус писав про новий етап стосунків Бредлі Купера та Джіджі Хадід.