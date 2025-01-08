Бредлі Купер відсвяткував 50-річчя зі своєю єдиною донькою (фото)

Лея народилася в союзі актора та моделі Ірини Шейк. Після розставання вони підтримують хороші стосунки.

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Голлівудський актор Бредлі Купер відсвяткував 50-річчя, взявши свою 7-річну доньку Лею Де Сейн на гру з американського футболу. Про це пише Page Six.

Зірка фільму "Маестро" був помічений разом зі своєю єдиною дитиною у VIP-ложі на Lincoln Financial Field у його рідній Філадельфії у свій день народження 5 січня 2025.

Здавалося, батько та дочка чудово проводили час, оскільки в один момент можна було побачити, як Лея широко посміхалася.

Іменинник був одягнений у куртку відтінку хакі поверх бежевої сорочки з коміром і доповнив образ чорними сонцезахисними окулярами.

Тим часом Лея одягла рожевий пуховик поверх фіолетового кардигану та білої футболки.

Бредлі Купер з донькою

Купер виховує спадкоємицю з колишньою партнеркою Іриною Шейк, з якою перебував у стосунках з 2015 по 2019 рік.

Незважаючи на розрив, експара підтримує хороші стосунки і продовжує виховувати спільну дитину.

Шейк навіть хвалила Купера за те, що він "найкращий батько", про якого вони з Леєю "могли тільки мріяти".

Донька Бредлі Купера навіть відвідувала кілька червоних доріжок, включаючи його прем’єру "Маестро" у 2023 році.

Бредлі Купер з донькою Фото: Getty Images

Наразі ж актор зустрічається з моделлю Джіджі Хадід. Про їхні стосунки відомо з осені 2023 року. Зірка подіумів також виховує доньку. Вона народила Хай від співака Зейна Маліка.

Нагадаємо, Бредлі Купер та Ірина Шейк провели разом Геловін.

Також Фокус писав про побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід.